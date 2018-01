Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Furai jin-mon, portão do deus do vento e do deus do trovão, é o caminho de acesso ao templo Senso-ji, em Asakusa, na parte nordeste do centro de Tóquio. Mais conhecido no Japão como Kaminari-mon, deus do trovão, o portal possui uma grande lanterna vermelha, um dos símbolos do santuário.

O templo budista, construído em homenagem à deusa da misericórdia Kannon, é ponto de visitação de turistas e fiéis diariamente.

A vista mais bonita é no final da tarde e começo da noite, quando a iluminação do templo faz com que o vermelho das paredes e dos telhados fique ainda mais vivo. É nesta hora que a feirinha de souvenirs Nakamise, na frente do templo, depois do portão Hozomon, fica mais cheia.

A dica para ver todo o complexo, incluindo o próprio templo, os portões e a pagoda, é ir até o Centro de Informações Turísticas e Culturais de Asakusa, junto da feira. No 8º andar há um observatório grátis, de onde é possível enxergar até a Tokyo Skytree.

Templo Senso-ji: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito, estação Asakusa; telefone: 00-81-3- 3842-0181; www.senso-ji.jp/about/index_e.html; gratuito. Centro de Informações Turísticas e Culturais de Asakusa: 2-18-9 Kaminarimon, Taito-ku, 00-81-03-3842-5566