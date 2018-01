Ásia tem sete entre as melhores empresas aéreas do mundo

A Emirates Airlines foi escolhida a melhor companhia aérea do mundo pelo World Airline Award 2016, premiação que é considerada o Oscar da aviação comercial e foi anunciada na terça-feira (12), na feira do setor aéreo Airshow, realizada esse ano na Inglaterra. A pesquisa é feita ao longo de 12 meses pela consultoria britânica Skytrax e considera a opinião de 19,2 milões de passageiros de cerca de 280 companhias aéreas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o resultado, a Emirates superou a Qatar Airways, considerada a melhor em 2015 e que esse ano foi para o segundo lugar. O ranking das 10 melhores aéreas de 2016 tem sete empresas asiáticas - sem contar a Turkish, da Turquia, país que se divide entre Europa e Ásia (veja a lista abaixo).

Entre as brasileiras, a Azul levou o prêmio de melhor companhia de baixo custo da América do Sul, e ficou em 55º lugar entre as 100 melhores do mundo, subindo sete posições em relação ao ano passado. A Avianca, em 56º lugar, caiu da 46ª colocação no ranking anterior. E a TAM, que no ano passado ainda operava com a marca própria e obteve o 51º lugar, esse ano caiu para a 57ª colocação (a marca foi tirada do mercado, sendo substituída pela Latam).

É possível voar com algum conforto na classe econômica: aprenda

Veja o ranking de melhores companhias aéreas. Na página da Skytrax é possível ver resultados regionais, por tipo de cabine - econômica, executiva e primeira classe - por comida e entretenimento de bordo e outros desdobramentos.

1 Emirates (Emirados Árabes)

2 Qatar Airways (Catar)

3 Singapore Airlines (Cingapura)

4 Cathay Pacific (Hong Kong)

5 ANA All Nippon Airways (Japão)

6 Etihad Airways (Emirados Árabes)

7 Turkish Airlines (Turquia)

8 EVA Air (Taiwan)

9 Qantas Airways (Austrália)

10 Lufthansa (Alemanha)

Leia mais: Sabe acumular milhas? E gastar?