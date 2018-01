Aspen: sempre no topo da lista de desejos Não é por acaso que Aspen Snowmass nunca sai da lista dos melhores destinos para esquiar do planeta e continua entre os queridinhos dos brasileiros fãs de as montanhas nevadas – o Brasil é o segundo maior mercado internacional do destino, atrás da Austrália. A explicação para tanto sucesso é simples: localizado no Colorado, nos Estados Unidos, não é apenas uma reunião de quatro montanhas – Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk, Snowmass – com pistas impecáveis. O complexo se consolidou como um polo da boa vida nas alturas.