Até amanhã, festa em Santiago do Chile Turista brasileiro não tem medo de terremoto, vulcão, furacão: tem medo de feriado. Basta não abrirem as lojas para todo mundo ficar borocoxô. Muitos feriados, entretanto, trazem experiências únicas. Hoje e amanhã em Santiago do Chile o comércio está fechado, por conta das 'festas pátrias' - mas parques e praças na cidade (e em Valparaíso e Viña del Mar) comemoram com feirinhas de comida e danças típicas, as fondas. É o São João deles - sorte de quem está lá para participar. Se você tem conhecidos que estão na capital, dê esse toque. O blog chileno El Fracaso tem o guia das fondas na Grande Santiago: migre.me/aHpTN. (E caso seus amigos queiram visitar uma vinícola, avise que a Undurraga está aberta no feriado.