Atenas, ilhas gregas e Istambul em junho

Guarde três noites para curtir a ilha das casinhas brancasGostaria de combinar Atenas, Santorini, Mikonos, Creta e Istambul numa viagem em julho. Quanto dias seriam necessários? É possível fazer a viagem sem pacote? (Marisa, São Paulo)

O jeito mais prático de visitar várias ilhas numa só viagem é fazendo um cruzeiro. Mas não creio que seja a melhor alternativa para as ilhas gregas, já que o tempo em terra sempre é limitado e o passageiro acaba perdendo a chance de aproveitar a vida noturna ? que sempre é um ponto alto das ilhas gregas no verão.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As principais ilhas são ligadas a Atenas pelas companhias aéreas Aegean e Olympic, que hoje pertencem ao mesmo grupo (privado), em voos que raramente ultrapassam uma hora. Todas as ilhas também são servidas por ferryboats; algumas também contam com lanchas rápidas. As embarcações para as ilhas do Egeu saem do porto de Piraeus, nos arredores de Atenas. O melhor site para consultar horários é o ferries.gr; as passagens são compradas online e retiradas numa agência física em Atenas.

Até há poucos anos, não havia ligação entre as ilhas gregas e a Turquia; todo deslocamento entre os dois países precisava ser feito via Atenas. Hoje, as ilhas mais próximas à Turquia contam com linhas de ferryboat: dá para ir de Rhodes aos balneários turcos de Bodrum e Marmaris, e da ilha grega de Samos a Kusadasi, cidade turca próxima das ruínas de Éfeso.

Eu dedicaria três noites a Atenas (para ter dois dias inteiros para visitar), três noites a Santorini, três noites a Mikonos e pelo menos quatro noites a Creta, que é uma ilha bem grande. Istambul merece quatro dias inteiros (cinco noites). Você poderia voar a Heraklion, em Creta

(de barco são 8 horas, não vale a pena), voltando de lancha: são 2h15 de Heraklion a Santorini, 2 horas de Santorini a Mikonos e 2h30 de Mikonos a Piraeus. De Atenas você voa a Istambul. Compre a passagem internacional com Atenas como destino de ida e Istambul como destino de volta. Use a modalidade "múltiplos destinos" dos sites das aéreas.

Meu pitaco: eu tiraria Creta, que não tem o charme das ilhas menores. Iria direto a Santorini (dá para ir via Atenas ou, com a EasyJet, saindo de Londres, Milão ou Roma), seguiria de lancha a Mikonos e Atenas. Depois das três noites em Atenas, voaria a Samos. De Samos iria de ferry a Kusadasi, já na Turquia, para visitar Éfeso e Pamukkale. E de avião de Izmir a Istambul.