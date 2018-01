Atitude verde

Leve de volta todo o lixo que

tiver produzido no passeio. As embalagens voltam vazias, ou seja, estão mais leves do que na ida. Não retire plantas, rochas ou fósseis da natureza. Já pensou se todos fizerem o mesmo?

2 Valorize a cultura local

Vai comprar uma lembrancinha? Escolha trabalhos de artistas locais e itens típicos. Dessa maneira, você contribui para a autoestima dos moradores, valoriza a cultura regional e ainda leva para casa uma peça única.

3 Não alimente os animais

Mesmo que seja para tirar uma foto de perto ou que você fique com pena, não dê comida a bichos silvestres. Isso faz eles desistirem de procurar alimentos na natureza, onde está a dieta que necessitam.

4 Seja consciente

Se você não troca de toalha todos os dias em casa, pode fazer o mesmo no hotel e, assim, poupar água. Da mesma forma, evite banhos demorados e economize energia elétrica. O meio ambiente agradece.