Atividades ao ar livre até debaixo de neve Até bem pouco tempo, Park City era um doente terminal. Diante do charme das montanhas, do luxo dos resorts e das estações de esqui, é difícil imaginar que a cidade, um dia, quase morreu. A extrema-unção foi nos tempos da prata. Como muitos outros vilarejos mineradores do Estado de Utah, Park City era dependente do metal.