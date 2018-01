Atividades complementam o ensino de idiomas

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

NA PRÁTICA

Para colocar a mão na massa

De hobbies e paixões de fim de semana ao sonho de uma nova carreira, cursos que permitem aprender novas habilidades e testá-las na prática podem dar uma força extra no aprendizado de outro idioma. E de novas possibilidades de vida.

Inglês + Curso de DJ

No Instituto Rennert (rennert.com), na unidade localizada em South Beach, Miami. Três semanas de curso de inglês com 16 aulas por semana mais 9 horas de aulas de mixagem em picapes. A acomodação é em casa de família, em quarto individual, com café da manhã. A partir de US$ 2.788 (R$ 6.280) na IE (ieintercambio.com.br).

Italiano + Trabalho em Couro

Em Florença, na Scuola Leonardo da Vinci (scuolaleonardo.com). Uma semana de curso de técnicas de trabalho em couro, com 30 aulas de italiano e acomodação em casa de família, em quarto individual com café da manhã incluído. A partir de € 1.988 (R$ 6.070) na IE (ieintercambio.com.br).

Francês + Gastronomia

Na renomada escola de gastronomia Le Cordon Bleu (lcbparis.com), em Paris, o curso de 34 semanas combina disciplinas de cozinha e confeitaria em níveis básico, intermediário e superior – sempre com supervisão de um chef. A partir de US$ 58.254 (R$ 131.200) na CI (ci.com.br).

ARTES

Visual e movimento

Em um campo tão específico e ao mesmo tempo amplo quanto a arte, referências fazem toda a diferença. Programas que aliam idiomas a conhecimentos artísticos ajudam a adquirir vocabulário específico e rendem, na volta para casa, certificados que podem fazer a diferença se a intenção for investir em um futuro profissional na área artística.

Espanhol + Tango

Na Coined (intercoined.com/pt-br), em Buenos Aires, as duas semanas de curso incluem 20 aulas de espanhol e oito aulas de tango por semana. A partir de US$ 977,78 (R$ 2.203), na Experimento (experimento.org.br).

Inglês + Design de Moda

Na prestigiada University of the Arts London (UAL; arts.ac.uk), em Londres, o curso de inglês em quatro semanas (15 horas por semana) é combinado com 7 horas semanais de curso de design de moda. Quarto em casa de família, com meia pensão. A partir de US$ 3.686 (R$ 8.303) na Experimento (experimento.org.br)

Inglês + Cinema

A Los Angeles Kings Colleges (kingscolleges.com) oferece 12 semanas de curso, com 20 aulas de inglês, oito aulas de filmmaking e 4 horas de aulas práticas por semana. Pacote com acomodação em casa de família, em quarto individual com meia pensão (ao longo de quatro semanas) custa a partir de US$ 5.809 (R$ 13.085), na Experimento (experimento.org.br).

ESPORTES

Mente e corpo em ação

Que tal quebrar a rotina das aulas de idiomas com lições do seu esporte favorito (ou daquele que você quer tanto aprender)?

Espanhol + Esqui

Também na escola Coined (intercoined.com/pt-br), as aulas ocorrem em Bariloche. Paralelo às classes do idioma espanhol, o curso de esqui com duração de duas semanas – 16 aulas em grupo mais duas particulares semanais – custa a partir de US$ 1.128 (R$ 2.540) na Experimento (experimento.org.br).

Inglês + Iatismo

Em Vancouver, 20 aulas de inglês por semana (mínimo de uma semana), mais duas ou três semanas de aulas de vela na Baía de Vancouver, com certificado aceito mundialmente. A partir de US$ 2.392 (R$ 5.388), na Experimento (experimento.org.br).

Inglês + Surfe

Quatro semanas com aulas de inglês no período da manhã e de surfe no da tarde compõem o programa da International House Capetown (ihcapetown.com), na Cidade do Cabo, África do Sul. Com acomodação em casa de família, o pacote custa a partir de US$ 3.314 (R$ 7.465). No STB (stb.com.br).

ESTILO DE VIDA

Em ritmo relaxado

Encontrar gente do mundo todo é outro dos grandes aprendizados proporcionados pelos intercâmbios. Programas que reúnem pessoas com interesses similares – e alunos abertos ao novo – ensinam sem rotina.

Inglês + Ioga

Em Nova Délhi, na Índia, a escola de línguas ILSC (ilsc.in) oferece programa de duas semanas de curso de inglês com 24 aulas por semana combinadas a classes diárias de ioga. Acomodação em casa de família, em quarto individual com meia pensão. A partir de US$ 1.167 (R$ 2.629) na IE (ieintercambio.com.br).

Spa de Línguas + Bem Estar

A partir de uma semana de curso para executivos na escola Ceran (ceran.com; foto), na região de Spa, na Bélgica, com foco em prática de idiomas e contatos profissionais. Inclui atividades esportivas como squash, golfe ou equitação. Quartos privativos com banheiro, dentro da própria escola, em um cênico bosque. A partir de € 2.800 (R$ 8.551) por semana, mais R$ 387 reais de taxa de matrícula. No STB (stb.com.br).

Inglês + Afinidades

A escola britânica InTuition (br.intuitionlang.com) organiza encontros de afinidades em diversos países entre professores e alunos e, a partir daí, trabalha um programa de ensino de inglês personalizado. Com gostos comuns, os dois poderão trocar experiências sobre arte, esportes, economia e negócios, entre outros temas. Duas semanas, com acomodação na casa do professor, a partir de 1.480 libras, mais taxa de R$ 387 no STB (stb.com.br).