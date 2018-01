Atmosfera de paz e meditação nos templos budistas

Religião

O budismo é a principal religião em Taiwan, embora se pratiquem também o taoismo e um sem-número de outros credos. Visitar um templo budista é uma experiência única.

O cheiro do incenso parece espalhar a paz, inebriando quem reza ajoelhado, em pé ou em posição de meditação. E contagia quem está ali só para observar.

Um dos mais interessantes é o monastério Fo Guang Shan, renomado centro de ensino budista com filiais no mundo todo, até em São Paulo - o Templo Zulai de Cotia. O complexo fica em Dashu, perto de Kaohsiung.

São os monges que guiam os visitantes pelos jardins, templos e salas de meditação. O canto dos pássaros soa como mantra. Feche os olhos, deixe-se levar pela tranquilidade local.

O monastério é imenso, mas duas paradas são indispensáveis. À porta do Main Shrine Hall, tire os sapatos. Três Budas de 20 metros de altura e outras 14 mil estatuetas dão vida ao templo. O local é iluminado pelo sol, que invade as janelas e faz brilhar as imagens. Já o Great Buddha Land é um terraço dominado pelo maior de todos os Budas, com 32 metros de altura. Ao redor, 480 imagens de discípulos dourados, em tamanho real. Site: www.fgs.org.tw.

CONFÚCIO

Existem muitos templos na ilha. Na capital Taipé, o dedicado ao filósofo chinês Confúcio é um dos mais visitados. Na entrada, uma parede está lotada de placas de madeira com pedidos de sorte na educação e no amor. Pelos corredores, encontrará idosos aprendendo a caligrafia do mandarim. Com simpatia, você levará de lembrança um papel repleto de ideogramas. Site: www.ct.taipei.gov.tw.