Atrações de primeira em Miami

>

As crianças entram no banco, sacam dólares e seguem direto para o supermercado. Peanut butter, a pasta de amendoim, é um produto de sucesso, mas a cesta de compras também tem frutas e verduras. Estes alimentos são nutritivos, ensinam os cartazes nas paredes. Na saída, que tal ir à academia?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

EUA com crianças:

Armadura, sarcófago e robô em Nova York

E na Disney...

É assim, vivendo a vida adulta, que as crianças passam uma tarde de novas experiências no Miami Children's Museum. Economia, nutrição, cultura. Palavras que não faziam parte do vocabulário agora incitam a imaginação. O passeio, é certo, vai deixar de queixo caído quem pensava que Miami servia apenas de escala para os parques da Disney, em Orlando. A cidade tem, sim, atrações infantis dignas de visita, como o Museu da Criança.

Fotos: Camila Anauate/AE

Primatas circulam soltos pela Monkey Jungle; garotada pode até entrar no curral da Jungle Island

Além do supermercado, do banco e da academia, a diversão é garantida na Safety Zone, onde a garotada veste roupas de bombeiro e pilota carros da corporação. No estúdio de televisão, a difícil escolha: ser apresentador, cameraman ou garota do tempo? Já no de música, uma lição sobre instrumentos e ritmos do mundo todo.

Para terminar, mais prática. Os pequenos pintam e bordam nas oficinas artísticas, enquanto os maiores sobem e descem a parede de escalada. Ingresso a US$ 12 (R$ 28). Site: http://www.miamichildrensmuseum.org/.

Monkey Jungle

Pequenos, grandes, gigantes; marrons, cinzas, dourados; tranquilos, brincalhões, espoletas. Tem macaco de todos os tipos na floresta. São 400 primatas que andam soltos para lá e para cá, implorando por comida. Eles sabem que os turistas carregam pacotes de uva passa - alguns batem nas cercas e fazem cair potinhos amarrados em correntes na esperança de pegar de volta o prato cheio.

No Monkey Jungle, o rei da floresta se chama King. É um velho gorila que se apresenta com hora marcada. Bate palma, acena e até se finge de morto por meia dúzia de bananas. Entrada a US$ 29,95 (R$ 69; adultos) e US$ 23,95 (R$ 55; crianças com até 9 anos). Site: http://www.monkeyjungle.com/.

Jungle Island

Os pequenininhos enlouquecem com a possibilidade de alimentar animais no curral. Tartarugas gigantes ficam na cerca ao lado. Pássaros, flamingos e pinguins encantam. As crianças maiores não perdem os shows, como o que apresenta tigres, leões e cobras. Nada, porém, compete com os lêmures, iguaizinhos aos do filme Madagascar. Eles ficam dentro de uma sala - quem arrisca? - pulando de ombro em ombro e fuçando até dentro de bolsa. Ingressos a US$ 29,95 (R$ 69; adultos) e US$ 23,95 (R$ 55; crianças até 10 anos). Site: http://www.jungleisland.com/.

Everglades Alligator Farm

Em botes, turistas passeiam pelos canais da fazenda de crocodilos com um olho em cada margem. Jacarés aparecem boiando ou esticados ao sol. Para dar emoção, o condutor faz uma curva veloz - ninguém sai seco. Os visitantes ainda podem assistir ao show dos répteis. E, quem sabe, carregar uma cobra nos ombros. A fazenda fica a 50 minutos de carro de Miami. Entrada a US$ 23 (R$ 53; adultos) US$ 15,50 (R$ 36; crianças). Site: http://www.everglades.com/.

Viagem feita a convite do Greater Miami Convention & Visitors Bureau