Atrações durante o Carnaval

1) Bahia

Camarote Skol (Salvador)

Claudia Leitte, Luan Santana, Harmonia do Samba e Léo Santana são algumas das atrações do camarote do circuito Barra Ondina. Os valores dos ingressos custam a partir de R$ 610, com open bar de cerveja, refrigerante, whisky, vodca e água. Entre os dias 10 e 13, das 18h às 5h. Informações no site.

Camarote Salvador (Salvador)

Entre os dias 8 e 13, o camarote recebe Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Bell Marques, Thiaguinho, DJ Alesso e mais. Ingressos a partir de R$ 1.290, para mulheres, e R$ 1.790, para homens. Informações no site.

Circuito Barra Ondina (Salvador)

No circuito Barra Ondina o cantor Bell Marques comanda os blocos Camaleão (entre os dias 11 e 13) e Vumbora (nos dias 9 e 10). A cantora Claudia Leitte, que abre o carnaval no dia 8 com o rapper Pitbull, sobe no trio Largadinho no dia 13, terça-feira de carnaval, e no dia 9, sexta-feira, comanda o Blow Out. O bloco Timbalada faz o cortejo nos dias 9 e 10, enquanto o Olodum percorre o circuito no domingo (11). A cantora Anitta também marca presença com o Bloco das Poderosas no dia 9. Abadás à venda nos sites www.queroabada.com.br e www.vendas.centraldocarnaval.com.br.

2) Minas Gerais

Bloco da Pan (Belo Horizonte)

As cantoras Pabllo Vittar e Ludmilla são algumas das atrações do Bloco da Pan, que ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), no sábado de carnaval. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos na loja da Nenety Eventos, no Shopping 5ª Avenida, ou através do site nenety.com.br. No setor Frontstage Sense (a partir de R$ 150), open bar de vodca, cerveja, refrigerante, sucos e água. A partir das 19h.

3) Pernambuco

Festival Rec-Beat (Recife)

Carne Doce, Larissa Luz e Ana Muller são algumas das atrações confirmadas para a edição deste ano, entre 10 e 13 de fevereiro, a partir das 19h30, no Cais da Alfândega. Já o Recbitinho, versão infantil do festival, ocorre no Paço Alfândega, também entre sábado e terça-feira de Carnaval, às 15h. Grátis. Informações: www.recbeatfestival.com.

4) Rio de Janeiro

Baile do Copa (Rio de Janeiro)

No sábado de carnaval, o Baile do Copa chega à sua 25ª edição com o tema Gipsy Folie, inspirado na cultura cigana, com a atriz Isis Valverde como rainha. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 2.625, por pessoa. Informações: (21) 2548 7070 ou banquetes.cop@belmond.com.

Camarote Allegria (Rio de Janeiro)

Com início no sábado de Carnaval, as atrações do setor 11 do Sambódromo do Rio de Janeiro vão até dia 17 de fevereiro com shows de Jorge Aragão e Bell Marques, baladas sob o comando dos DJs Zeh Pretim e Zedoroque, apresentação de marchinhas com os blocos Fogo e Paixão e Céu na Terra e, claro, os desfiles das escolas de samba do Rio. Ingressos a partir de R$ 1.090 no site. Programação: www.allegria2018.com.br.

Feijoada com escola de samba (Rio de Janeiro)

A partir das 13h, no sábado de carnaval, o Sheraton Grand Rio oferece feijoada ao som da bateria de escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Acarajé, tapioca e bebidas são outras opções do cardápio. Ingressos a partir de R$ 350. Reservas: (21) 2529 1106 ou reservas.festas@sheraton.com

Fica Comigo e Samba de Santa Clara (Rio de Janeiro)

Na segunda-feira de carnaval, a partir das 10h, os blocos Fica Comigo, Samba de Santa Clara e o cantor Jorge Ben desfilam na Lagoa até às 19h. Gratuito.

5) São Paulo

Camarote Brahma (São Paulo)

Alceu Valença, Gilberto Gil e Zeca Pagodinho são algumas das atrações do camarote nos dias 9, 10 e 16, que será all inclusive para bebidas e comidas, e espaço de massagistas. Disponibiliza também serviço de receptivo, oferecido no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, cobrado à parte. Os valores dos ingressos variam entre R$ 490,00 e R$ 1.490,00, para os setores Brahma, Platinum e VIP. Informações no site.

Socorro (São Paulo)

O Festival de Marchinha na Praça da Matriz dá início as festividades na cidade, no sábado de carnaval, às 21h. Também nela, entre os dias 10 e 13, ocorrem matinês vespertinas com banhos de espuma e shows gratuitos a partir das 23h. Já na Rua Campos Salles, durante o mesmo período a partir das 21h, concentram-se os blocos Caprichosos do Samba, Bloco da Joaninha, Falange e Sambistas sem tradição para os desfiles. O Bloco do Turistas ocorre no domingo de carnaval. Interessados em participar devem comprar o abadá no Mirante do Cristo Redentor (R$ 25). Informações no site.

6) Santa Catarina

Rouge (Florianópolis)

A girlband chega à cidade com a turnê Rouge — 15 anos, no espaço Stage, no dia 9 de fevereiro. Ingressos a partir de R$ 89,60, no site Blue Ticket.

Posh (Florianópolis)

A casa oferece programação entre os dias 9 e 13 de fevereiro com atrações internacionais. No sábado, baile de máscaras com DJ Jack-E (a partir de R$ 168, no site); domingo é dia da socialite americana Paris Hilton discotecar (a partir de R$ 168, no site). Informações: poshclub.com.br.