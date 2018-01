Atrações e memórias de acelerar o coração

Já no passeio pelo estádio Old Trafford, do clube inglês Manchester United, o ponto literalmente mais emocionante é o memorial dedicado às vítimas de um dos acidentes mais trágicos que o time viveu. Em 1958, o avião no qual viajava parte da delegação do clube pegou fogo e caiu perto de Munique, na Alemanha, causando a morte de 28 pessoas - o diretor, jogadores e jornalistas estavam entre as vítimas.

Menos trágico, mas também capaz de fazer acelerar os batimentos cardíacos, é notar a frase "Més que um club" (mais que um clube, em catalão) grafada nas arquibancadas do estádio Camp Nou, casa do Barcelona. Impressa por lá em 1957, faz referência a época do regime do ditador Franco, quando a bandeira da Espanha foi proibida de ser hasteada - e a do clube ganhou importância como símbolo da resistência. / B.T.