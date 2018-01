Atrações fresquinhas em Orlando

O maior deles é o Disney World, com quatro parques temáticos (Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios) e dois aquáticos, além de restaurantes, hotéis, lojas... Não faltam novidades para divertir a garotada nestas férias. No Magic Kingdom, Fantasyland marcará a expansão do parque voltado aos pequenos, com duas grandes áreas temáticas: Storybook Circus e Enchanted Forest (Floresta Encantada).

A história dá conta de que uma maldição foi jogada sobre a cidade - e você pode quebrá-la. Em Storybook Circus, já em funcionamento, os pequenininhos podem voar com o elefante Dumbo. Prevista para ser inaugurada em 6 de dezembro, a Enchanted Forest abrigará o castelo de Ariel, a Pequena Sereia.

A partir de 2013, no hall do Castelo da Cinderela, o Princess Fairytale Hall será o novo ponto de encontro da realeza no parque. É lá que vão surgir Cinderela, Aurora e outras princesas Disney, como Tiana e Rapunzel. E se você já está pensando nas férias seguintes, fique atento: em 2014 será a vez do The Seven Dwarfs Mine Train, que vai levar os visitantes a uma viagem cheia de solavancos e emoção pela mina de diamantes dos Sete Anões.

Já no parque Epcot, que acaba de completar 30 anos, está marcada, também para 6 de dezembro, a reinauguração do Test Track. A atração, patrocinada pela Chevrolet, permite que você crie um carro-conceito personalizado, faça o test-drive e até produza um comercial de TV para divulgar sua criação.

Em Downtown Disney, centrinho com lojas, restaurantes e um espetáculo fixo do Cirque du Soleil, La Nouba, a novidade é a volta do Characters in Flight. O passeio de balão para 30 pessoas, com silhuetas de personagens como Tinker Bell, Peter Pan e Dumbo, oferece uma vista de 360 graus do complexo. O brinquedo havia sido fechado em julho para inspeção, já que houve um acidente com seu similar em Hong Kong. Outra atração ali é o boliche Splisville, construído onde era a antiga loja da Virgin, com uma decoração que mescla o moderno e o retrô. São 30 pistas, além de bilhar, entretenimento ao vivo e mesas ao ar livre.

Para não se perder em meio a tudo isso, no começo do ano o parque lançou o Mobile Magic, aplicativo que ajuda o turista a encontrar os personagens da Disney, checar o tempo de espera para as atrações, localizar uma loja ou até o carro no estacionamento.

Direto do cinema. Os parques do Universal Resort reúnem cinema e diversão em um mesmo espaço. No Universal Studios estão os estúdios de gravação de filmes e programas de TV. E atrações das mais variadas: a mais nova delas, Despicable Me Minion Mayhem, coloca visitantes e personagens do filme Meu Malvado Favorito juntos, em uma aventura em 3D.

Já na Islands of Adventure, o parque mais avançado em termos de tecnologia, a magia de Harry Potter encontra os turistas no The Wizarding World of Harry Potter. O local oferece cinco ilhas temáticas com direito a shows, quadribol, cerveja amanteigada e muito mais.

É Natal. Famoso por suas montanhas-russas para lá de radicais (como a Chetah Hunt, que simula uma corrida com o guepardo), o Busch Gardens, em Tampa, a 135 quilômetros de Orlando, terá uma atração bem mais light entre 30 de novembro e 23 de dezembro. A partir das 18 horas, a Christmas Town entra em funcionamento, levando as cores e sabores natalinos para o parque. Como na Moroccan Village, que terá lojas de presentes e um coral, que se apresentará no Marrakesh Theater.

A Candy Cane Lane dará um toque doce à Christmas Town, com pisca-piscas nas árvores por toda a área do Nairobi. Ali, um trenzinho levará os grupos à casa do Papai Noel, onde duendes se preparam para a noite de Natal enquanto o bom velhinho está na cozinha, deixando a ceia pronta.

Apesar de as temperaturas estarem mais baixas nesta época do ano, algumas atrações aquáticas não precisam ser descartadas. No SeaWorld, a novidade para 2013 é o Empire of the Penguin, onde os visitantes farão um tour pela Antártida através do olhar de um pinguim.

Outro integrante do Sea World Parks, no Discovery Cove a mais recente atração é o Freshwater Oasis. Ali, é possível nadar ao redor de lontras e saguis, separados dos visitantes por uma vidraça. Como no parque as atividades mais divertidas são dentro d'água, vale consultar a previsão do tempo - mas saiba que todos os mergulhos são feitos com roupa de neoprene.

Só para menores. Para quem tem filhos de 2 a 12 anos, o Legoland, que acaba de completar um ano na Flórida, é uma ótima opção. Localizado a 40 minutos de Orlando, todas as atrações ali são feitas para eles. A graça é a temática das pecinhas Lego, presentes tanto em montanhas-russas nada radicais como na minicidade - que, em novembro, ganhará uma área com os personagens da trilogia Star Wars. /C.V.