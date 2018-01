Atrações pré - carnaval

Bahia

Fuzuê (Salvador)

A famosa festa da pré-folia baiana está marcada para o dia 3 e conta com 30 atrações. O cortejo percorre o circuito Orlando Tapajós (na verdade, a rota do circuito Barra Ondina, mas no sentido inverso, ou seja, com saída do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra). Participam do evento: Mamulengo da Bahia, Oficina de Frevos e Dobrados, Grupo Cultural Mandu, Amigos de Babá, Ókánbí, Lidroamor Axé, Mundo Negro, entre outros.

Furdunço (Salvador)

Este ano a festa tem duas datas. A partir das 15h, no dia 4 de fevereiro, também no circuito Orlando Tapajós, se apresentam BaianaSystem, Armandinho, Dodô & Osmar, Duas medidas, entre outros. Já no dia 8 de fevereiro, quinta-feira pré-carnaval, o bloco percorre o circuito Dodô Ondina, ligando as praias da Barra e Ondina. Entre as atrações confirmadas estão: Pimenta Elétrica, Ara Ketu, Mulheres no Poder, entre outros.

Pipoco (Salvador)

Na terça-feira, dia 6, o circuito Orlando Tapajós é tomado pelo bloco Pipoco, a partir das 20h. O cortejo sai do Clube Espanhol sob o comando do cantor Léo Santanna. No Farol da Basrra, a festa continua com o show do DJ Alok.

Paraná

Banho de mar à fantasia (Paranaguá)

Na cidade paranaense, o carnaval começa com o Banho de Mar à Fantasia, no dia 4 de fevereiro. O evento conta o desfile de bloquinhos em um trajeto de 1,5 quilômetro, até a rua da Praia, onde os foliões entram no mar com fantasia e tudo. A concentração começa na Praça do Guincho, às 9h, com previsão de encerramento às 18h, na Praça dos Povos Árabes. Este ano, a novidade é um concurso de fantasias. Gratuito. Informações no site.

Pernambuco

Baile Municipal (Recife)

O tradicional baile beneficente chega à sua 54ª edição, no dia 3 de fevereiro, no Classic Hall, com frevo e homenageando Nena Queiroga e Jota Michiles. A noite começa com a apresentação do projeto Frevália, que leva ao palco Cannibal e Clarice Falcão. A cantora Elba Ramalho é uma das convidadas que acompanha a Spok Frevo Orquestra. Ingressos a partir de R$ 50 (pista) em ticketfolia.com.

Enquanto Isso na Sala de Justiça (Olinda)

O grupo Baiana System e o cantor Otto são as atrações confirmadas para a festa do famoso bloco pernambucano, que ocorre no dia 26 de janeiro, no Centro de Convenções. A galera capricha na fantasia, de heróis conhecidos - ou criados especialmente para a festa. Vale a pena investir na produção. Ingressos a partir de R$ 70, no site.

Festival Rec- Beat (prévias em Olinda e Caruaru)

Além do tradicional palco no Cais da Alfândega, durante o carnaval do Recife, o festival de música independente ganha duas prévias: em Olinda, no Centro Luiz Freire, e pela primeira vez em Caruaru, na Estação Ferroviária; ambos no dia 3 de fevereiro. As atrações ainda não foram confirmadas. Grátis. Informações no site.

Rio de Janeiro

Bloco do Copa (Rio de Janeiro)

No dia 28 de janeiro, o hotel Belmond Copacabana Palace recebe a segunda edição do Bloco do Copa com a Bateria da Grande Rio, o Bloco Último Gole e o DJ Papagaio. Os abadás custam R$ 400 e podem ser adquiridos no site Ingresso Certo. O valor inclui bebida e comida. O evento começa às 16h e vai até às 22h.

Santa Catarina

Harmonia do Samba e É O Tchan no Musik Park (Jurerê Internacional)

Em Florianópolis, o carnaval começa no dia 4 de fevereiro, com as bandas Harmonia do Samba, É O Tchan e o DJ Marlboro em cima de um trio elétrico, no complexo Music Park. Ingressos a partir de R$ 56 no site.