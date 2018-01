Aula de pintura - e com bebidas - em Toronto

Na mesma Dundas Street onde fica a Art Gallery of Ontario, é possível brincar de ser um mestre dos pincéis. No estúdio Pinot’s Palette, o visitante participa de uma aula de pintura. Trata-se, na verdade, de mais que uma aula: é um evento no qual, em duas horas, além de se aventurar entre telas e pincéis, os participantes celebram com bebidas como vinho e cerveja.

É preciso fazer reserva antecipada. Consulte o calendário no site do estúdio. As sessões são temáticas, ou seja, a professora de pintura vai dando o passo a passo para que os alunos criem na tela a sua versão do assunto eleito no dia. Entre os próximos temas há “coração na areia”, “brilho da lua através da árvores”, “amo Paris”, “tulipas à la Van Gogh” e “floresta silenciosa”.

Avental, tela, pincéis e tintas estão incluídos no valor, que varia de 30 a 40 dólares canadenses (R$ 72 a R$ 96). A aula é divertida e, embora um ou outro talento possa ser revelado no meio da brincadeira, os alunos em geral não são exatamente experts. Pode ir sem timidez.

A ideia de criar a Pinot’s Palette nasceu em 2009, em Houston, nos Estados Unidos. Hoje, são mais de 70 lojas em 37 Estados americanos. A de Toronto é a única no Canadá.

