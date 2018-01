Austin City Limits

Mesmo sem o line-up deste ano fechado, basta dar uma olhadinha no do ano passado para entender a força deste festival, em Austin, Texas. Estiveram presentes Pearl Jam, Eminem, Lana Del Rey e Lorde, só para citar alguns. Há ainda uma versão infantil da festa, o Austin Kiddie Limit, que ocorre das 11 às 17 horas. Para chegar ao Zilker Park, há ônibus diretos de vários pontos da cidade.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não faltam opções de hospedagem, como o Drifter Jack, a 10 minutos de ônibus do Zilker Park e com diárias a partir de US$ 28 (drifterjackshostel.com). Ingressos desde US$ 100. Mais: aclfestival.com.