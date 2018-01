Avalie os eventuais riscos antes de embarcar No dia 12 de abril, o exército de Guiné-Bissau deu um golpe de Estado na capital Bissau, prendendo políticos do antigo governo. O toque de recolher imposto logo após a ação já foi suspenso. No entanto, a situação ainda é tensa no país e os voos comerciais estão começando a escassear. A recomendação para cidadãos ingleses e americanos é de deixar o país caso não seja imprescindível ficar.