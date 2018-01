Aventura cheia de cores pelos arredores

Os arredores de Córdoba escondem serras majestosas, cujo cenário se modifica conforme a época do ano. No verão, o forte calor - que pode passar dos 40 graus - só é aplacado com um passeio pelos rios e lagos da região. As estradas têm o colorido das flores na primavera, são verdes no verão e beges no outono e no inverno, quando pode até nevar. O clima continental e seco ajuda a definir bem as estações e a geografia é um convite aos esportes de aventura. Impossível não aceitá-lo.

Você pode começar, por exemplo, pela cidade de La Cumbrecita, 1.400 metros acima do nível do mar. Ali, a 120 quilômetros de Córdoba, fica o parque temático Peñón del Águila. Com um belo cenário natural em estilo montanhês - com direito a cabanas de madeira, imitação de trenzinho suíço e moças vestidas de camponesas -, faz o visitante se sentir em um desenho animado. Dito assim pode soar meio brega. Mas basta chegar aos deques de atividades para entrar no clima.

As cinco tirolesas, com 700 metros de extensão e 40 metros de altura, oferecem uma vista privilegiada do sobrevoo das águias que dão nome ao local. Lá embaixo, represas e cachoeiras, onde os turistas mergulham em dias quentes. Há também rapel, arvorismo, passeios de triciclo e trilhas. No restaurante, as especialidades são os pratos alemães, a truta grelhada e as tortas doces.

Outro passeio interessante é pelo Parque Nacional Quebrada del Condorito, criado em 1996 para proteger as bacias hídricas e o condor andino. Sobre penhascos de 800 a 1.500 metros de profundidade, pode-se ver os condores planando em direção aos ninhos. Dá para acampar no parque e fazer cavalgadas. Mas é preciso disposição para encarar esse trekking: o passeio completo dura, em média, sete horas.

Não tem fôlego para tanto? Que tal, então, encarar um tour de 4X4? No Vale de Calamuchita, no centro da província, realiza-se desde 1984 o circuito argentino de rali. A corrida deste ano ocorreu em abril, mas quem quiser aventura com tração nas quatro rodas pode aproveitar os percursos cortados por riachos do Camino del Cerro los Linderos e da Quebrada de los Laureles.

PASSADO

Para dar um tempo na adrenalina, descubra a herança alemã,austríaca e suíça da cidade de Villa General Belgrano, a 90 quilômetros de Córdoba. Há até uma Oktoberfest - neste ano, de 2 a 12 de outubro -, além de confeitarias e bares de cervejas artesanais. O povoado de construções no estilo alpino promove também a Festa do Chocolate Alpino (em julho e agosto) e o Festival das Massas Vienenses (na Semana Santa). Duas ótimas desculpas para descuidar da dieta.

