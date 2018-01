Muita aventura com preços convidativos. Com essa proposta, o Festival Aventura terá sua primeira edição em Socorro, 132 quilômetros distante de São Paulo. O evento ocorre entre 27 de novembro e 6 de dezembro e oferece descontos de 25% a 50% em atividades como rafting, rapel, tirolesa e quadriciclo.Confira a tabela completa de passeios no www.socorro.tur.br ou pelo telefone (0--19) 3895-6265.