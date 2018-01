Brotas (SP)

Rafting é a típica atividade para se fazer em grupo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A agência EcoAção, de Brotas, oferece programa de

4 noites (24 a 28/12) em

hotel-fazenda, com jantar

natalino, tirolesa, parque de aventura e, claro, a descida pelas corredeiras.

R$ 1.894,50 por pessoa,

com pensão completa;

ecoacao.com.br

Chapada Diamantina (BA)

Da Venturas, a vivência de

7 noites (21 a 28/12) pelas trilhas do Vale do Pati inclui pernoites e refeições nas casas dos próprios moradores da localidade. As acomodações são simples e coletivas e, na maioria das hospedagens, não há chuveiro quente. O programa inclui traslados, carregador para itens

pessoais e seguro-viagem, sem aéreo.

R$ 2.280 por pessoa,

pensão completa menos dois jantares; venturas.com.br

Jalapão (TO)

A ideia é passar o Natal em um camping, com toda a infraestrutura, em meio à natureza do Jalapão, que ficou conhecido como o deserto brasileiro, mas tem paisagens variadas, de dunas a cachoeiras. O roteiro de 6 noites

(saída em 19/12) inclui

hospedagem, equipamentos de canoagem, passeios,

traslados e seguro-viagem. Com a Pisa Trekking.

R$ 2.840 por pessoa, com

refeições; pisa.tur.br