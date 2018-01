Aventuras sobre duas rodas As jornadas sobre duas rodas do jornalista e fotógrafo José Antônio Ramalho se transformaram no livro Sete Roteiros de Aventuras - Viajando pelo Mundo numa Bike (Editora Gaia, 90 págs., R$ 47). Na publicação, conheça as expedições feitas por ele em locais como Cordilheira do Himalaia, Marrocos, Deserto do Atacama e savanas da África do Sul.