Hamilton e Laís, do Camping do Ruben, são bons de prosa e de panelas. O badejo frito com cenouras à provençal (R$ 15) é uma maravilha. Leve para casa uma garrafinha do tradicional vinagre de banana produzido no Aventureiro. Delicioso no tempero de saladas.

A infraestrutura é básica - campings e poucos restaurantes - e o acesso, controlado pela associação de moradores. Podem pernoitar, no máximo, 500 pessoas na vila. Para conseguir autorização é necessário fazer cadastro na TurisAngra (Avenida Ayrton Senna, 580, em Angra dos Reis, tel.: 24-3367-7826).