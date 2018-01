Azul? Verde? Afinal, que cor de água é essa?

Playa del Carmen, Cancún e Cozumel são os destaques do Caribe mexicano. Um atrativo a mais é ser recheado de importantes sítios arqueológicos, como Chichen Itzá, Tulum e Cobá. Há também parques aquáticos e ecológicos. O Xel-Há (xelha.com) tem atrações como flutuação em rios subterrâneos, cenotes e cavernas, e snorkel em um dos maiores aquários naturais do mundo. O X-Caret (xcaret.com) capricha na programação cultural, com shows folclóricos, e oferece observação de peixes-boi e nado com golfinhos. O Xplor (xplor.travel) possui circuitos de aventura e tirolesas.

Curaçao

São mais de 60 pontos de mergulho e visibilidade de até 30 metros. Além dos mergulhadores, a charmosa Curaçao atrai frequentemente casais em lua de mel, atrás dos pacotes especiais oferecidos por resorts de luxo. Com boas opções de lazer e uma extensa zona duty free, a capital, Willemstad, é tombada como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, por conta da arquitetura colonial holandesa. Das várias belezas naturais de Curaçao, destacam-se as Cavernas Hato, que surpreendem os visitantes com estalactites, estalagmites, incrustações de quartzo, corais e conchas.

St. Maarten

Território de compras e diversão noturna, a pequena St. Maarten é dividida pelos domínios holandês e francês - neste segundo, recebe o nome de Saint Martin. O animado lado holandês coleciona mais de 30 praias, mas são os cassinos e as lojas, concentradas em Philipsburg, que fazem sua fama e atraem visitantes. Os 48 hotéis de St. Maarten - dentre os quais 12 resorts - atendem a públicos diversos. Na praia de Dawn Beach, o luxuoso The Westin (westinstmaarten.com) é chamado de "hotel das estrelas", por ter hospedado de Amy Winehouse a Sean Penn. Já o hotel The Cliff (cliffsxm.com) tem um Spa Dior.

Jamaica

O que diferencia o país dos outros destinos caribenhos é, sem dúvida, sua cultura. A terra do reggae e da filosofia rastafári tem identidade facilmente reconhecida pelos turistas no contato com o povo alegre. Resorts de alta categoria não faltam, grande parte concentrada em Montego Bay e com sistema all inclusive, como os da rede Superclubs (superclubs.com). A ilha recebe casais em lua de mel, famílias e adeptos de esportes de aventura. Alguns dos programas são visitar a colorida capital Kingston e nadar com golfinhos no Dolphin Cove (dolphincovejamaica.com), com unidades em Ocho Rios e Negril.

Rep. Dominicana

O destaque aqui cabe a Punta Cana, que soma quase 50 quilômetros de praias ininterruptas, nos quais distribuem-se cerca de 50 resorts. A praia abriga um recife de corais de 5 quilômetros de extensão, o que torna a região ideal para a prática de mergulho. Localizada na porção leste do país, oferece ainda várias modalidades esportivas. A República Dominicana também é ponto de encontro de apreciadores de golfe. Reúne campos projetados por experts e sedia campeonatos mundiais de golfe. Iniciantes podem providenciar equipamentos alugados lá mesmo, e até marcar aulas com profissionais.