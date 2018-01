Alta costura

na Cidade Luz

Em mais uma prova da elegância parisiense, vestidos míticos de grifes como Chanel, Balenciaga e Courrèges estão em exposição até 6 de julho na prefeitura. A mostra Paris Haute Couture convida a um tour por 150 anos de moda com peças de deixar qualquer um de queixo caído. Mais: paris.fr/haute-couture.

ESTADOS UNIDOS 1

Hospício de 'Estranho no Ninho' vira museu

Após ser preso, McMurphy, o personagem malandro de Jack Nicholson em Um Estranho no Ninho (1975), vai parar no Oregon State Hospital fingindo ser louco. O manicômio da vida real, aberto em 1883 em Salem, foi desativado e, no mês passado, reabriu como Museu da Saúde Mental. E não é preciso ser maluco para visitar os espaços usados nas gravações. Entrada a US$ 4. Site: oshmuseum.org.

ESTADOS UNIDOS 2

Arremesso de

'Angry Birds' ao vivo

Se na tela do celular o jogo Angry Birds é viciante, imagine em enormes máquinas nas quais é possível arremessar os tais passarinhos com as próprias mãos usando uma catapulta de verdade. Esta é uma das atrações do Angry Birds Space Encounter, em cartaz por tempo indeterminado no Kennedy Space Center, na Florida. Saiba mais em kennedyspacecenter.com/angrybirds.

CINEMA

Semana de artes para Mazzaropi

Até domingo, as cidades de Taubaté e Pindamonhangaba, em São Paulo, e Sapucaí Mirim, em Minas Gerais, serão palco dos eventos da 20.ª Semana Mazzaropi. Exposições, peças de teatro e filmes clássicos, como O Corintiano (1966), estão na programação em homenagem ao ator, diretor e cineasta Amacio Mazzaropi, o eterno Jeca Tatu, que completaria 101 anos dia 9. Mais: museumazzaropi.org.br e www.sapucaimirim.mg.gov.br.

MINAS GERAIS

Literatura reunida

em Poços de Caldas

Mesas de debates com grandes nomes da literatura, como Nélida Piñon e Evanildo Bechara, estão no centro da programação da 8.ª edição do Festival Literário de Poços de Caldas (Flipoços), em Minas Gerais. Realizado de 27 de abril a 5 de maio, o festival terá ainda um painel com Miriam Leitão, Sergio Abranches e Mona Dorf sobre a relação da notícia com a literatura, além de uma mesa de HQ's com os cartunistas Laerte e Caco Galhardo. Mais: pocosdecaldas.com.br.

NOVA YORK

Plaza volta aos anos 1920

Celebrando o seu próprio papel no filme O Grande Gatsby, que deve estrear no Brasil em junho, o Plaza Hotel (theplazany.com) manterá até lá a decoração especial dos anos 1920 utilizada nas filmagens. Além de uma programação especial com shows de jazz, uma suíte foi decorada em homenagem ao autor Scott Fitzgerald (hóspede frequente do Plaza) e equipada com a coleção completa de sua obra.