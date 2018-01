Vegas, a nova casa

de Gordon Ramsay

Astro de programas como Hell's Kitchen e Kitchen Nightmares, o chef inglês Gordon Ramsay acumula 12 estrelas Michelin e mais de 30 restaurantes no mundo. Seu mais novo empreendimento, o Ramsay Steak, chega ao cassino Paris, em Las Vegas, com a proposta de levar os clientes a uma viagem à Inglaterra. No menu, pratos típicos da terra da rainha, como Shapherd's Pie (torta de carne moída) e fish'n chips (peixe com fritas). Tudo com o refinamento peculiar ao chef famoso. Um jantar sai, em média, por US$ 85 por pessoa. Sites: parislasvegas.com e gordonramsay.com.

SÃO PAULO

Alunos criam guia de acessibilidade

Era só um trabalho escolar. Mas o empenho dos estudantes do 9.º ano da escola Stance Dual, na capital paulista, fez do projeto um guia turístico. Voltado a portadores de necessidades especiais, o guia de São Paulo está disponível em português e inglês, com dicas - escritas e em áudio - de museus, teatros, cinemas e parques acessíveis. Antes de criar o site, os alunos passaram um semestre sentindo na pele as dificuldades de quem tem algum tipo de deficiência. Confira: stanceblog.com.br/whatson.

AVIAÇÃO

85 anos da 1ª travessia aérea do Atlântico

Até 30 de junho, o Museu da TAM, em São Carlos, recebe uma exposição sobre a primeira travessia aérea do Atlântico Sul por uma equipe brasileira, em 1927, a bordo do hidroavião Jahú. Os ingressos custam R$ 25. Mais: museutam.com.br.

PERNAMBUCO

Luiz Gonzaga em

versão clássica

O maestro João Carlos Martins e o violinista russo Nikita Borisoglebsky estão entre as atrações do Festival Virtuosi, que ocorre pela quarta vez na cidade serrana de Gravatá, a 85 quilômetros do Recife. A Igreja Matriz de Sant'Ana é palco para os shows gratuitos, que vão de 13 a 22 de julho. Este ano, o evento homenageia o centenário de Luiz Gonzaga e os 150 anos do compositor francês Claude Debussy. Mais: virtuosi.com.br.

ESPANHA

Temporada de

pirâmides humanas

Uma tradição de mais de 200 anos explica a paixão dos catalães por fazer torres de pessoas. O recorde - dez andares com três homens na base - é de 1998 e, desde então, centenas de equipes tentam batê-lo. Todo sábado, a partir das 19 horas, perto da Catedral de Barcelona. Até 15 de setembro (exceto em agosto).

ALEMANHA

Documenta: um banho de arte

A cada cinco anos a cidade alemã de Kessel, a 380 quilômetros de Berlim, recebe uma das mais aclamadas exibições de arte do mundo. Em sua 13.ª edição, a Documenta reúne trabalhos de 193 artistas contemporâneos para discutir temas como era digital, poder, feminismo e surrealismo. Trabalhos como o do alemão Thomas Bayrle, na foto, questionam a evolução e a pressa do homem contemporâneo. A curadora ítalo-americana Carolyn Christov-Bakargiev não esqueceu do Brasil, representado por nomes como Anna Maria Maiolino e Maria Martins. A exibição é gratuita e fica em cartaz até 16 de setembro. Mais: d13.documenta.de.