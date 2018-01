B Terminal

O segundo voo

sai de graça

Até o dia 22 de março, quem comprar passagem de ida e volta entre o Brasil e Buenos Aires com a Aerolíneas (aerolineas.com.ar) terá direito a voar de graça a Córdoba, Mendoza, Salta e outras cinco cidades na Argentina. Para Bariloche e Ushuaia, o segundo voo custará apenas mais US$ 50. O trecho São Paulo-Buenos Aires-São Paulo custa desde R$ 827.

TECNOLOGIA

Bay Bridge faz 75 anos com escultura de LED

A maior escultura de LED do mundo será iluminada hoje pela primeira vez em homenagem aos 75 anos da Bay Bridge, ponte que liga San Francisco à vizinha Oakland. Com mais de 25 mil lâmpadas de LED, três quilômetros de comprimento e 150 metros de altura, a estrutura é obra do artista Leo Villareal e promete nunca repetir as figuras formadas. A instalação funcionará todas as noites até 2015. Veja imagens e assista ao lançamento no thebaylights.org.

EUA 1

Na veloz

Indianápolis

Para os apaixonados por velocidade, a AMK (amkviagens.com.br) preparou um pacote para assistir às 500 Milhas de Indianápolis, nos Estados Unidos, prova tradicional realizada desde 1911. O programa inclui quatro noites de hospedagem, aluguel de carro e ingresso para o paddock no autódromo (que tem capacidade para 250 mil pessoas), por a partir de US$ 1.089 por pessoa. O aéreo é pago à parte.

EUA 2

Hotel de 'O Iluminado' abre mostra

Cenas angustiantes se passam pelos corredores e espaços do fictício Overlook Hotel no clássico filme de terror O Iluminado, do diretor Stanley Kubrick. Cenário real onde o longa foi rodado, o Timberline Lodge, em Mount Rood, no Oregon, acaba de completar 75 anos - um dos hotéis de montanha mais antigos dos Estados Unidos. Para celebrar, lançou uma exposição sobre o filme e um interessante hotsite com sua história. Veja em heritage.timberlinelodge.com.

ORIENTE MÉDIO

Rali para descobrir

a Jordânia

Com um roteiro que passa por ruínas romanas e castelos do período das Cruzadas, além de vários outros pontos turísticos e religiosos, o Discover Jordan Rally Tour é um passeio de carro por toda a Jordânia. Entre 18 e 20 de abril, trata-se de uma prova de regularidade, onde apreciar as paisagens é mais importante do que chegar antes - tanto que é recomendado para famílias. Inscrições em facebook.com/DiscoverJordanRallyTour.

GASTRONOMIA

Festival une chefs e produtores ao ar livre

No Brasil há um ano, o Festival Gastronômade (gastronomadebrasil.com) estreia em Minas Gerais neste domingo, em uma fazenda da cidade de Betim, a apenas 30 quilômetros de Belo Horizonte. A proposta é reunir pequenos produtores de cada região e chefs renomados. Na versão mineira, quem comanda as panelas é Felipe Rameh, que trabalhou com Alex Atala no D.O.M. O almoço harmonizado sai por R$ 265. Ainda em março, outras edições ocorrem pelo País: dia 16 em Imbituba (SC), 17 em Bento Gonçalves (RS) e 23 em Araucária (PR).

ESPANHA

Feira típica movimenta Sevilha

Quando se fala na Andaluzia, no sul da Espanha, a imagem que vem à mente são dançarinas de flamenco com seus vestidos de babados e homens usando chapéus e ternos. Ao longo do ano nem sempre é assim, mas durante a Feria de Abril, entre os dias 16 e 21, tal visão é, sim, comum. Criada em 1847 como feira agropecuária, se transformou em um dos eventos mais tradicionais da cidade. Às margens do Rio Guadalquivir são montadas barracas com muita comida típica, dança e música. Veja em visitasevilla.es.