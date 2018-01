B Terminal

O design no mundo moderno

CHINA

Ursos pandas

viram tema de hotel

Adivinhe onde será inaugurado o primeiro hotel com temática de ursos pandas? Na China, claro. Precisamente na província de Sichuan (lar dos bichinhos fofinhos), aos pés da montanha Emei. A homenagem vai da mobília - há camas e criados-mudos com "pés" de panda - aos quadros e enfeites (foto). A abertura será em maio e as diárias vão de 300 a 500 yuans (R$ 100 a R$ 160).

INGLATERRA

Presentes da realeza ganham mostra

O Victoria & Albert Museum inaugurou na semana passada uma exposição que evidencia os laços diplomáticos firmados entre a Inglaterra e a Rússia desde o século 16 até os dias de hoje. O acervo de 150 itens dá ênfase aos presentes trocados entre as cortes: há uma publicação original de Shakespeare, um retrato pouco visto de Elizabeth I e joias reais. Intitulada Tesouros da Corte Real: os Tudors, Stuarts e Czares Russos, a mostra coincide com os 400 anos da dinastia Romanov, a última da Rússia. Até 14 de julho. Mais: www.vam.ac.uk.

AVIAÇÃO

Latam fará parte do programa Oneworld

Na semana passada, o grupo Latam anunciou que a partir de 2014 fará parte da aliança de milhagens Oneworld. O programa já era adotado pela LAN, mas não pela TAM, que atende ao Star Alliance. Aos integrantes do TAM Fidelidade, o grupo informa que não haverá alterações até a data oficial da mudança, ainda não definida, e que os pontos acumulados antes e durante a transição continuarão valendo, mesmo após a troca dos programas.

ESTADOS UNIDOS 1

Novo espaço para o jazz em São Francisco A SFJazz, organizadora do festival anual de jazz de São Francisco, realizado entre outubro e novembro, acaba de inaugurar seu primeiro espaço totalmente dedicado ao gênero musical. Com investimento de US$ 64 milhões, o SFJazz Concert Hall comporta até 700 espectadores e possui áreas para desenvolvimento educacional, sala de ensaio, laboratório de música digital, restaurante e café. Mais: sfjazz.org.

COMPRAS

Descontos da Turismo Week vão até 2ª feira

Imagine um grande outlet virtual de pacotes turísticos. Até segunda-feira você pode garantir sua viagem de férias aproveitando os preços camaradas da Turismo Week. Realizado pela Braztoa, a Associação das Operadoras de Turismo Brasileiras, há pacotes nacionais e internacionais com descontos de 20 a 50% para viagens na baixa temporada (março a junho e agosto a novembro, exceto feriados). Este ano, a novidade são os pacotes só com a parte terrestre. Pelo site turismoweek.com.br, você pesquisa e envia seu pedido para as operadoras.

INTERCÂMBIO

Escolha seu destino no Salão do Estudante

Com opções para quem quer aprender outro idioma, cursar uma pós-graduação ou até voltados para a terceira idade, o Salão do Estudante 2013 reúne cerca de 300 empresas especializadas em intercâmbio. Considerada a maior feira da área da América Latina, passará pela capital paulista no sábado e domingo. Mais: salaodoestudante.com.br.

Trabalhos que mesclam materiais palpáveis e virtuais, utilizam interfaces eletrônicas e até mesmo ambientes 5D. O que há de mais moderno no ramo da criatividade está ocupando parte do Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York desde a semana passada, com o objetivo de mostrar o quão importante - e onipresente - é o desenvolvimento do design em um universo de constantes mudanças. Além de objetos, a mostra Applied Design traz curiosos trabalhos interativos. Até janeiro de 2014 (moma.org).