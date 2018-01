B Terminal

David Bowie batiza café no Japão

David Bowie reapareceu com novo álbum, causou burburinhos pelo mundo e vai até ser tema de um café em Tóquio. O David Bowie Café, que promete abrir as portas até dia 24, vai ocupar um espaço do Sony Building, no moderno bairro de Ginza. No menu, comidas e drinques inspirados em canções como China Girl e The Man Who Fell to Earth. Para completar a atmosfera, pôsteres, registros da carreira e um clima vintage: walkmen Sony para ouvir fitas de Bowie. Mais: tinyurl.com/bowieviagem.

LONDRES

Quando os hóspedes se tornam estrelas

E você pensava que já tinha visto de tudo viajando por aí. O coletivo de artistas britânico Look Left Look Right começou ontem a organizar curtas apresentações no moderninho Corinthia Hotel (corinthia-air.com), onde os astros são os próprios hóspedes. Há encenações em vários espaços da casa, como o spa e a piscina. Para conferir os shows, os ingressos custam 27 libras (R$ 80). Mas se a ideia for buscar seus 15 minutos de fama, passar uma noite lá custa 375 libras (R$ 1.100) por casal.

ESTADOS UNIDOS 1

Matemática

para ver em NY Com a promessa de seduzir os que não gostam de cálculos e de encantar ainda mais os aficionados por contas, o Museu Nacional de Matemática (momath.org) inaugurou na semana passada sua nova sede em Nova York. Diversas exposições e atividades interativas dão um tom mais amigável à presença dos números no cotidiano. Ali, crianças também iniciam o contato com formas geométricas por meio de atividades criativas, como o desafio de pedalar um triciclo cujas rodas são quadradas. Entrada custa US$ 15.

ESTADOS UNIDOS 2

Governo lança página para público LGBT

O Governo dos Estados Unidos lançou na semana passada uma página em seu portal travel.state.gov com dicas

voltadas para viajantes gays que pretendem explorar outros países. Estão disponíveis informações sobre hábitos culturais e comportamentais em diversos destinos, bem como posturas sugeridas em várias situações para evitar riscos e perigos.

AVIAÇÃO

Até Amsterdã, movido a óleo de cozinha

Na semana passada, a KLM realizou com sucesso o primeiro voo experimental entre Nova York e Amsterdã com aviões Boeing 777 abastecidos com uma nova mistura: 75% de querosene de aviação e 25% de óleo de cozinha usado. Segundo a empresa, o cheiro que o avião exalou era idêntico ao de batata frita. Será?

BRASIL

Pantanal com onças

e Lawrence Wahba

Avistar jacarés e quatis é tarefa fácil quando se está no Pantanal. Mas o que dizer da onça-pintada? A Venturas & Aventuras (venturas.com.br) lançou um pacote especial e promete colocar o viajante cara a cara com o maior felino da América do Sul. Seu trunfo é ter Lawrence Wahba, principal cinegrafista de natureza do Brasil como guia - ele ainda promete dar dicas de como clicar as feras. Para tentar a sorte, é preciso desembolsar R$ 6.740.

ALEMANHA

No palco, óperas de Wagner

Para comemorar os 200 anos do compositor Richard Wagner, o castelo alemão de Wartburg, em Eisenach, promoverá uma série de concertos revisitando a obra do autor, a partir de 29 de março. Construído por volta de 1200, o local tem um passado sombrio quando o assunto é música. O Singer's Hall costumava abrigar competições de canto e, segundo lendas locais, o castigo dos perdedores era a morte. Histórias à parte, interessados no evento podem comprar ingresso no wartburg-eisenach.de, desde 20.