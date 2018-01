B Terminal

Valle Nevado tem nova gôndola

Um novo teleférico com cabine fechada acaba de ser inaugurado na estação de esqui chilena Valle Nevado, a mais próxima da capital Santiago - são 60 quilômetros desde o aeroporto. A gôndola protegida do frio leva os visitantes até o restaurante Bajo Zero, a 3.200 metros de altitude. A novidade celebra os 25 anos da estação. Site: vallenevado.com/pt.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ESTADOS UNIDOS 1

Piquenique

assinado

Trocar o almoço por uma cesta recheada de delícias preparadas pelo chef Wolfgang Puck é a proposta do Hotel Bel-Air (hotelbelair.com; diária desde US$ 730), em Los Angeles. No cardápio do piquenique gourmet (desde US$ 60 por pessoa), salada de frango grelhado, sanduíche de burrata e presunto de parma, pretzels e outras opções - além de vinho. Onde estender a toalha xadrez? O hotel sugere o lago da propriedade e as praias de Santa Monica.

ESTADOS UNIDOS 2

Estátua reaberta

a partir de 4 de julho

Danificada pela tempestade Sandy, que devastou parte de Nova York em outubro passado, a Estátua da Liberdade tem data para ser reaberta. E não poderia ser mais simbólica: 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Até lá devem ser concluídos reparos nas docas e no sistema de energia elétrica da ilhota onde fica a estátua. Mais: nps.gov/stli.

SÃO PAULO

Descida radical nas piscinas termais

Uma pista de mais de 7 metros de altura, em formato de half de skate, na qual o visitante desce em uma boia dupla e cai em um toboágua é o novo brinquedo do parque Thermas dos Laranjais (termas.com.br; entrada desde R$ 56). O complexo de águas termais fica em Olímpia, 420 quilômetros ao norte da capital paulista. Até o fim do ano, o parque promete inaugurar uma montanha russa aquática.