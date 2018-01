B Terminal

Veja em inglês,

ouça em português Vai ao MoMA de Nova York? Antes, siga para o site do museu e baixe no seu celular, gratuitamente, o recém-lançado audioguia em português, para exposições permanentes, temporárias e em versão infantil (vá direto: tinyurl.com/portu2013). Falta de tempo não será desculpa. Agora, o museu abre de domingo a domingo.

FOZ DO IGUAÇU

De paraquedas

em Itaipu

A partir de sexta-feira, Foz do Iguaçu ganha uma nova opção em seu cardápio de atrações radicais: saltos duplos de paraquedas com a usina de Itaipu como pano de fundo. A aventura poderá ser filmada e custa a partir de R$ 480. Reservas pelo e-mail contato@skydivefoz.com.

RIO

Artesãos do mundo em solo carioca

Tapetes da Capadócia, cerâmicas do Egito (foto), colchas do Paquistão. Até domingo, a feira Artesanatos do Mundo reúne 50 expositores de 17 países no Shopping Nova América, no Rio. O evento segue depois para Porto Alegre, Campinas e Londrina. Mais: www.facebook.com/FeiraArtesanatosDoMundo.

HOTELARIA

Mordomias e

aulas de culinária

Além do belo litoral catarinense e do serviço atencioso, o Ponta dos Ganchos Resort aposta na gastronomia para fisgar os hóspedes. De 19 a 24 de maio e de 23 a 28 de junho, o chef Luis Salvajoli revela os segredos por trás de saborosos pratos que mesclam gastronomia francesa e italiana com toque brasileiro. Pacote de 6 dias desde R$ 4.940; pontadosganchos.com.br.

ESPANHA

Festa dos pátios em Córdoba

Os famosos e floridos pátios internos são uma verdadeira instituição na região da Andaluzia. Boa parte deles tem seu acesso restrito aos moradores ao longo do ano, mas durante a Festa dos Pátios de Córdoba, que começa amanhã e segue até dia 19, casas comuns e prédios históricos liberam o acesso ao público. Alguns deles participam de um concurso - e capricham na decoração. Baixe o mapa com todos os pátios abertos em patios.cordoba.es