B Terminal

Um papel a menos na chegada

O governo dos Estados Unidos deu fim ao formulário I-94, que os turistas preenchiam ainda dentro do avião antes de desembarcar em algum aeroporto americano. Ou seja, aquele canhoto que o oficial de imigração grampeava no passaporte - e quando não grampeava, você passava o resto da viagem com medo de perder - deixou de existir.

ESTADOS UNIDOS 2

Tigres raros

nascem em parque

Três filhotes de tigre malaio, espécie ameaçada de extinção, são os novos moradores do Busch Gardens Tampa (seaworldparks.com/buschgardens-tampa), na Flórida. Os dois machos e a fêmea que nasceram em março têm entre dois e três quilos e deverão ser apresentados daqui a um mês, data prevista para adaptá-los à área Jungala do parque.

RÚSSIA

Noites no museu. Ou quase

Maior museu do mundo, o State Hermitage (hermitagemuseum.org), em São Petersburgo, vai inaugurar hotel próprio. O cinco-estrelas The State Hermitage Hotel tem abertura prevista para o verão do Hemisfério Norte. Funcionará com 126 quartos no prédio de um antigo centro cultural, reformado nos moldes do Palácio de Inverno, ex-residência de czares e o mais emblemático dos edifícios que formam o museu. Hóspedes poderão comprar ingresso no lobby.

ALEMANHA

Carnaval na cidade da tolerância

A diversidade cultural e a tolerância serão celebradas em Berlim a partir de sexta-feira. Durante quatro dias (17 a 20), o Carnaval das Culturas levará música e 400 barracas de comida e artesanato de vários países ao badalado bairro de Kreuzberg.

SUÉCIA

Dançar e cantar com o Abba

Sim, no museu dedicado ao Abba você pode dançar e cantar Dancing Queen ou Mamma Mia ao lado de hologramas dos quatro membros do grupo sueco, numa das atividades interativas do espaço. Aberto em Estocolmo há poucos dias, o Abba The Museum (abbathemuseum.com, cerca de R$ 60) tem figurinos, instrumentos, objetos pessoais, áudios, reprodução do estúdio, do camarim e da casa na Ilha Viggsö onde foram compostos muitos sucessos.