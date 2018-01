B Terminal

Feira da Abav volta a SP amanhã

Depois de uma década no Rio, a Feira das Américas volta a ser realizada em São Paulo. A 41.ª edição do maior e mais importante evento de turismo do Brasil, organizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav), ocorre de amanhã a domingo no Anhembi. Haverá 62 países representados na feira, dos quais 12 se apresentam pela primeira vez ao mercado brasileiro. Além de mobilizar toda a cadeia produtiva do setor, o evento será aberto ao público no fim de semana, com ingresso a

R$ 15. Mais informações: feiradasamericas.com.br.

SEMPRE RIR

Campos do Jordão

celebra o humor

Angeli, Laerte, Mauricio de Sousa (foto), os irmãos Caruso e muitas outras figuras hilárias do cenário nacional prometem marcar presença na 1.ª edição da Primavera do Humor, evento dedicado à risada que terá lugar em

Campos de Jordão (SP), de 27 de setembro a 13 de outubro. A programação prevê atrações musicais, teatro,

lançamento de livros, gincanas, palestras e outras atividades. Informações: primaveradohumor.com.

GIRO NO INTERIOR

Arte de Portinari entra na rota do Roda SP

De 3 a 8 de setembro, o Roda SP - programa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - vai contemplar dois roteiros que englobam as cidades de Sertãozinho, Ribeirão Preto, Barrinha, Brodowski e Jaboticabal. Um dos destaques do tour é o Museu Casa Portinari, onde o pintor Cândido Portinari passou sua infância e juventude. O esquema de viagem é simples: por R$ 10, os passageiros podem embarcar e descer quantas vezes quiserem nos 16 ônibus que integram a frota do Roda SP. Mais: www.rodasp.com.br.

GRAMADO (RS)

Novo espetáculo

abrilhanta Natal Luz

Um novo e ousado espetáculo promete abrilhantar ainda mais o Natal Luz de Gramado. A ideia do show Natalis é apresentar os dias dedicados à criação do mundo, segundo o que está descrito na Bíblia, por meio de uma tecnologia inovadora, com imagens projetadas em telas de água. Sob direção de Sérgio Korsakoff, o show terá duração de 30 minutos e será apresentado às segundas e sextas-feiras, sempre com início às 21h15, no Lago Joaquina Rita Bier.

O Natal Luz vai de 1.º de novembro a 12 de janeiro. Mais informações: natalluzdegramado.com.br.

DUAS RODAS

Pedaladas cheias de charme mundo afora

A proposta é clara: agregar roteiros de bicicleta a hospedagens de charme. Com a possibilidade de customizar os programas. A proposta é gastar energia em paisagens inspiradoras durante o dia para depois, à noite, desfrutar das melhores camas do pedaço. No menu da Bike Expedition constam destinos europeus como o Vale do Loire, na França; Toscana, na Itália; as terras baixas da Holanda e o litoral da Croácia. As próximas saídas terão como cenário a região italiana de Puglia (de 15 a 21 de setembro, 3.500 por pessoa, seis noites em quarto duplo, sem aéreo) e Mendoza, na Argentina (de 15 a 20 de novembro, US$ 2.290 por pessoa, cinco noites em quarto duplo). Informações: bikeexpedition.com.br.

AUSTRÁLIA

Música erudita em Uluru

O mítico monólito de Uluru, no Outback, o deserto australiano, será palco pela primeira vez de concertos de música clássica. Nos dias 19 e 20 de outubro, a Darwin Symphony Orchestra (dso.org.au) fará apresentações ao pôr do sol. A primeira delas será em homenagem aos 200 anos de Giuseppe Verdi e vai contar com a participação de Emma Matthews, protagonista do Opera Australia. O segundo concerto, Sounds of Australia, terá artistas locais. Várias histórias cercam a região de Uluru, considerada sagrada pelos aborígines. Ao entardecer, a estrutura de arenito muda de tonalidade. Mais: australia.com/pt-br.