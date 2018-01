B Terminal

Feira da Abav troca de nome em 2014

No ano que vem, o maior evento do mercado de turismo brasileiro muda de nome. No lugar de Feira das Américas, passará a se chamar Expo Internacional de Turismo - Abav 2014. A 42.ª edição do evento organizado pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav) vai ocorrer de 24 a 28 de setembro no Anhembi, em São Paulo. A edição deste ano contou com a participação de 62 países expositores e reuniu um total estimado de 80 mil pessoas, entre profissionais do setor e visitantes. A seguir, algumas novidades apresentadas na feira.

DIVERSIDADE

Uruguai desenvolve circuitos 'friendly'

Depois de aprovar o reconhecimento da união homossexual em abril, o Uruguai agora trabalha na elaboração de circuitos gay friendly, antecipa Antonio Carámbula Sagasti, vice-ministro de Turismo. "O Uruguai tem sido reconhecido como um dos destinos mais amistosos para os gays no mundo", diz ele. "Já temos boa oferta de restaurantes, bares, danceterias e outras formas de entretenimento, inclusive em Punta del Este (foto)." Detalhes estarão disponíveis em breve no portal uruguaynatural.com.

ESTADOS UNIDOS

Frequência diária

conecta SP e LA

A American Airlines anuncia para 18 de dezembro o início da frequência diária entre São Paulo e Los Angeles. A decolagem de Guarulhos será à 0h15 com aterrissagem prevista para as 6h40 (horário da Califórnia). A volta sairá de LA às 22h40 e chegará a São Paulo às 16h25 do dia seguinte. Reservadas pelo site aa.com.br.

PARQUES TEMÁTICOS

Sindepat lança

guia de atrações

O Sistema Integrado de Parques Temáticos e Atrações Turísticas (Sindepat) lançou o catálogo Surpreenda-se, com versões em espanhol e inglês, em que reúne informações sobre 18 atrativos. A lista inclui Beto Carrero World, Beach Park, Hopi Hari, Bondinho do Pão de Açúcar e Trem do Corcovado, entre outros. Informações: sindepat.com.br.

ITÁLIA

Audiência com

o papa Francisco

O papa Francisco conquistou os brasileiros durante a Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio. Agora pode ser a sua vez de retribuir a visita. A operadora italiana Gialpi (gialpitravel.com) lançou um programa em que garante audiência com o pontífice argentino. São cinco dias, com visitas ao Vaticano e uma ida a Assis, terra do santo que inspirou o nome do atual papa. A audiência ocorre no terceiro dia, quando os turistas poderão chegar perto dele e acompanhar seu discurso e oração. Preços sob consulta.

EQUADOR

Novo trem de luxo atravessa o país

Famoso por abrigar as Ilhas Galápagos, o Equador amplia sua oferta de turismo sobre trilhos. Agora já é possível ir de Quito, nos Andes, a Guayaquil, no litoral, em um roteiro que atravessa paisagens diversas e atrações autênticas ao longo dos 446 quilômetros que unem as cidades mais importantes do país, com paradas em vilarejos e mercados indígenas, além de pernoites em fazendas históricas. Versão de luxo, o Tren Crucero (trenecuador.com) tem quatro vagões para 52 passageiros e roteiros de uma a três noites. Outra novidade é que a Tame vai aumentar de três para cinco as frequências semanais entre São Paulo e Quito a partir de 17 de outubro.

TERRA SANTA

Roteiro integra Etiópia e Israel

Pouca gente lembra, mas a Ethiopian Airlines (www.flyethiopian.com) mantém desde julho três frequências semanais ligando Brasil e Etiópia, com escala no Togo. A operadora Vered Hasharon (veredgo.com), com sede em Israel e 11 filiais ao redor do mundo, acaba de lançar um roteiro integrando Etiópia e Terra Santa. São 11 noites de viagem, com visitas a atrações imperdíveis como Lalibela - e suas impressionantes igrejas esculpidas na rocha -, além de Jerusalém, Belém e o Vale do Rio Jordão, entre outros destinos. Os preços giram em torno de US$ 3 mil por pessoa em quarto duplo e meia pensão (sem a parte aérea intercontinental). Informações: jonathan@vrdtrvl.com.