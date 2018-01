B Terminal

Compras natalinas em trens de luxo

O espírito natalino chegou aos vagões nostálgicos e luxuosos dos trens da British Pullman. Durante todo o mês, a companhia fará trajetos curtos, de um dia, até cidades históricas do Reino Unido com uma opção característica do Natal: fazer compras. Um vagão de cada trem foi transformado em shopping center, no qual sofisticadas marcas nacionais (como Harrods e Daniel Sandler) marcam presença. Mais:orient-express.com.

ÁUSTRIA

Exposição reúne Klimt e Hoffmann

Quem passar por Viena até 4 de março de 2012 poderá conferir a parceria entre os artistas Gustav Klimt, um dos símbolos da cidade, e Josef Hoffmann na exposição Pioneiros do Modernismo, no Museu Belvedere (belvedere.at). Destaque para a maquete e réplica da exposição que Beethoven realizou no prédio da Secessão, em 1902. Pelas salas do palacete, há quadros, joias e ambientes planejados pelo arquiteto Hoffmann e decorados com obras de Klimt. E o público ainda pode levar para casa pedaços de cartazes expostos ali. Ingresso a 14.

HAITI

Marriot anuncia

investimento em resort Em 2014, Porto Príncipe já contará com um mega-hotel e resort. A Marriot Internacional anunciou, na semana passada, que vai investir US$ 45 milhões em parceria com o grupo Unigestion Holding S.A na construção de um empreendimento de luxo na capital do Haiti, como um dos esforços para recuperar o país após o terremoto de 2010. O espaço - que começará a ser erguido no ano que vem - terá 173 apartamentos, além de sala de convenções e eventos. A estimativa é que a iniciativa crie 175 novas vagas de emprego.

BRASIL

Para cantar e dançar como na Broadway

Férias para brincar, correr e também dançar e cantar como se estivesse nos palcos da Broadway. Esta é a ideia do Circuito Broadway Camp, que será realizado no Acampamento NR de 24 a 29 de janeiro. Dirigido pela coreógrafa Fernanda Chamma, terá pocket shows dos musicais clássicos e aulas temáticas nas quais os alunos poderão aprender canções e coreografias - com um toque pessoal na dramatização. Mais: nr.com.br/circuitobroadwaycamp.

FRANÇA

As memórias de um sedutor

As mais de 3.700 páginas que compõem a autobiografia do bon vivant Giacomo Girolamo Casanova estão expostas ao público pela primeira vez, na mostra Casanova: A paixão pela liberdade, na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Nascido em Florença, foi na capital francesa que Casanova experimentou a maior parte de suas aventuras - documentadas nos últimos anos de sua vida em The History of My Life. Nos 28 volumes, ele conta seus casos de amor e, indiretamente, retrata a sociedade parisiense do século 18, o que confere à obra um alto valor literário. A exposição vai até 19 de fevereiro de 2012 e a entrada custa 7. Mais: bnf.fr.