B Terminal

É proibido fumar

no cassino

Mesas de pôquer envoltas em fumacê serão mera lembrança no cassino do Revel (revelresorts.com), resort que abre suas portas em Atlantic City, em abril. Piscina, restaurantes e áreas comuns também ficarão livres do fumo - baforadas estarão liberadas em uma pequena área planejada para servir de fumódromo.

ESPANHA

Terraço histórico de Madri ameaça fechar

Aos 124 anos, o tradicional Café Gijon (cafegijon.com) pode ser obrigado a fechar seu espaço mais significativo, o terraço ao ar livre entre as ruas Prym e Almirante. Com o fim do contrato com a prefeitura de Madri, que autorizava as mesas na calçada, o estabelecimento não tem dinheiro para participar de nova licitação.

CRUZEIROS

Navio Fantasia

virá ao Brasil

O maior e mais elegante navio de cruzeiros da MSC virá ao Brasil na temporada 2012/2013. Com capacidade para 4.360 hóspedes, fará roteiros de 7 noites ao Nordeste, a partir de Santos. A chegada ao País será em 28 de novembro.

CEARÁ

Beach Park gourmet na areia da praia

Com pratos do chef Bernard Twardy e espumantes Chandon, o Beach Park (beachpark.com.br), em Aquiraz, inaugurou espaço gourmet para 200 pessoas na areia da praia.