B Terminal

Arte invade metrô de Nova York

Iniciado em 1992, o projeto Poetry in Motion espalhava pelo metrô de Nova York trechos de poesias e reflexões em pôsteres nos vagões. A pedido do público, a empresa responsável acaba de retomar o projeto, com obras de arte e telões nas estações - as primeiras serão Grand Central e Jackson Heights-Roosevelt Avenue. Mais informações: mta.info/mta/aft/poetry.

AVIAÇÃO

Ryanair coloca

aeromoças na dieta

O serviço pode não ser dos melhores, mas não há dúvidas que o marketing é o forte da low cost europeia. Na semana passada, a Ryanair anunciou que suas aeromoças devem perder peso para reduzir o gasto com combustível. Sob o mesmo pretexto, a companhia disse que vai diminuir o gelo das bebidas e o tamanho de sua revista de bordo. Em outros anúncios polêmicos, a aérea de baixo custo propôs cobrar o uso do banheiro nos voos.

INGLATERRA 1

Fotos raras no novo Museu do Surfe

Uma inusitada imagem de 1920 é o destaque da coleção do Museum of British Surf (museumofbritishsurfing.org.uk), aberto semana passada em Devon, a 270 quilômetros de Londres. Nela, o rei Edward VIII - então príncipe de Gales - aparece surfando em Waikiki, no Havaí, e se torna o primeiro britânico a ser registrado sobre uma prancha. Outra foto traz a escritora Agatha Christie com uma prancha no mesmo arquipélago, durante uma volta ao mundo em 1924.

INGLATERRA 2

Casal real em versão de cera

Kate Middleton entrou para a família real inglesa há quase um ano, ao se casar com o príncipe William. Na última semana, o figurino clicado à exaustão pelos paparazzi durante o noivado da dupla ganhou uma versão em cera no Museu Madame Tussauds (madametussauds.com),

em Londres. A data coincidiu com a reabertura para visitação do Palácio do Kensington, após uma reforma de quatro meses e 12 milhões de libras (R$ 35 milhões).