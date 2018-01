B Terminal

Cirque du Soleil

Los Angeles ganhou seu primeiro espetáculo fixo do Cirque du Soleil. Apresentado no Kodak Theatre, o mesmo do Oscar, Iris fala de cinema - contado, em grande parte, por gigantescas sombras projetadas que interagem com os atores no palco. Ingresso: US$ 43. Estreada semana passada, outra novidade da trupe é o show Michael Jackson, The Immortal, que começou a excursionar pelos EUA. Mais: cirquedusoleil.com.

CINEMA

Em meio à batalha de 'Transformers'

Uma barulhenta batalha em 3D, entre metal retorcido e carros que viram robôs dispostos a destruir ou salvar o mundo. Transformers, The Ride 3D é a atração que o Universal Studios Hollywood lança dia 25. Apesar da brincadeira entre simuladores e chacoalhões ter potencial para agradar a um grande público, quem não é fã da série fica meio perdido, sem entender porque está "lutando". Mais: universalstudioshollywood.com.

MUSEU

Dinossauros em

Los Angeles

Dinossauros são as novas estrelas do Museu de História Natural de Los Angeles (nhm.org; entrada a US$ 12). Com fósseis incrivelmente bem preservados e algumas reconstituições, a ala dedicada a eles será inaugurada em 16 de julho. Tão atraente quanto os gigantes é o novo e delicioso jardim - as melhorias integram as comemorações pelos 100 anos do museu, em junho de 2013.

PARQUE

Viagem virtual com tartarugas marinhas

Uma viagem em 3D pelo mundo das tartarugas marinhas é a novidade do SeaWorld Orlando (seaworldparks.com) para as próximas semanas. Batizada de Turtle Trek, a atração mostra os animais em paisagens em 360°. Em 2013, o parque inaugura Antarctica - Império do Pinguim, com animais de verdade em um espaço que reproduzirá seu hábitat.

MERCADO

EUA unido para atrair turistas

Os Estados Unidos querem dar novo fôlego ao sonho americano, agora do ponto de vista turístico. Pela primeira vez em sua história, o país terá uma estratégia unificada para promover seus destinos. Recém-criada e anunciada na semana passada durante o Pow Wow, maior feira de turismo do país, a marca Brand USA representa o esforço de marketing para atrair visitantes - com site, discoveramerica.com, que tem versão em português, anúncios multimídia e canção-tema, Land of Dreams. Cantada por Rosanne Cash, filha do lendário Johnny Cash, com participação de Bebel Gilberto e instrumentistas de várias nacionalidades, a música apela à emoção. Junto com seu videoclipe, gravado ao lado da Ponte do Brooklyn (foto), chega a lembrar We Are the World.