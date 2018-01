B Terminal

Noites claras em São Petersburgo

Que tal passear por praças históricas de São Petersburgo com uma constante luz de entardecer, mesmo na alta madrugada? De maio a julho, devido à sua latitude, a segunda maior cidade da Rússia nunca vê o anoitecer. Batizado de Noites Brancas, o fenômeno vem acompanhado de atrações, com músicos, poetas e artistas ocupando as ruas, além da programação no Mariinsky Opera e Ballet e Museu Russo. Mais: saint-petersburg.com.

ONLINE

Veja os pontos mais clicados do mundo Uma versão curiosa do mapa-múndi surgiu na internet na semana passada. A Bluemoon, empresa de tecnologia da Estônia, usou o banco de dados do site de imagens Panoramio e criou, com auxílio do Google Mapas, um mapa que indica por cores as regiões mais fotografadas do planeta. Acertou quem apostou nos países europeus, no Japão e na cidade de Nova York. Site: tinyurl.com/mapaturistico.

BRASIL

Todo o pique rumo

ao Cristo Redentor

Quem já pegou o bondinho para subir o Morro do Corcovado e alcançar a estátua do Cristo Redentor provavelmente nunca cogitou fazer tal percurso a pé. Ou melhor, correndo. Pois este será o desafio dos dispostos participantes da Corrida do Cristo, realizada na manhã do dia 10 de junho. O percurso, com 16 quilômetros no total, passa por símbolos cariocas como o Hotel das Paineiras e a Mesa do Imperador, além do Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo. A inscrição custa R$ 100 no site corridadocristo.com.br.

ARGENTINA

Seguindo os passos

do mito Che Guevara

Não é preciso espírito revolucionário, muito menos uma motocicleta chamada La Poderosa para percorrer os lugares onde nasceu e estudou Ernesto Che Guevara. A Secretaria de Turismo da Argentina acaba de lançar o roteiro Caminhos do Che, para todo e qualquer turista interessado em conhecer locais que marcaram a vida do mito. O trajeto inclui cidades como Rosário, Santa Fé e a região das Missões. Na sua cidade natal, Alta Gracia, a sugestão é visitar o Museo Casa Ernesto Che Guevara. Mais em argentina.travel.

ESTADOS UNIDOS 1

Universal Orlando

amplia suas opções

Desde a semana passada, o parque Universal Orlando conta com duas novas atrações. O Universal's Superstar Parade é um desfile de carros alegóricos e personagens célebres, como o divertido Bob Esponja e o emburrado Vector, da animação Meu Malvado Favorito. Já o Universal's Cinematic Spectacular, é um show noturno realizado na lagoa do Universal Studios que convida à uma viagem pelos momentos marcantes da história da sétima arte. Site: universalorlando.com.

ESTADOS UNIDOS 2

Las Vegas chacoalha ao som do rock'n roll

A Freemont Street será palco para o festival Rock of Vegas, com artistas do rock dos anos 1980 em performances gratuitas para quem estiver passando pelo boulevard. Na estreia do evento, sábado, o show ficará a cargo de Vince Neil, cantor do Mötley Crüe. O rock'n roll segue por ali até 3 de setembro, quando Dee Snider, do Twisted Sister, encerrará o festival. Site: vegasexperience.com.

FRANÇA

Baile de máscaras em Versalhes

O traje deve seguir a moda da realeza. E a máscara é obrigatória, para garantir a sensação de liberdade, segundo os organizadores. Em 30 de junho, os deslumbrantes jardins do Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, serão ocupados por um baile de máscaras que pretende reviver o glamour da época de moradores ilustres como Maria Antonieta, símbolo máximo da opulência por ali. Haverá apresentações de danças coreografadas pela francesa Blanca Li, idealizadora do evento. Os ingressos já estão à venda, por 70 (para uma pessoa) a 120 (vip, com direito a duas bebidas). Valores que permitem assistir ao show das fontes, entre 21 horas e 23h30. Mais: tinyurl.com/baileversailles.