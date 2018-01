B Terminal

Festejos de San Juan em Alicante

De 20 a 25 de junho, uma versão, digamos, mais humilde das Fallas de Valência toma conta de Alicante. Os festejos de San Juan também têm os bonecos de papel machê como protagonistas - e a queima deles em fogueiras como ponto alto da celebração. Desfiles típicos, com bandas e espetáculos pirotécnicos completam a programação. Site: spain.info.

Aderindo à onda dos sistemas de compartilhamento de bicicletas, Nova York está prestes a inaugurar o seu, em julho. Uma parceria entre o governo e o Citygroup vai render o maior programa do tipo no país: o Citi Bike terá 10 mil bicicletas e 600 estações em Manhattan e Brooklyn. É possível optar por pacotes diários, semanais ou anuais, este a US$ 95 - os outros valores ainda não foram divulgados.

Como parte da celebração de seu 50.º aniversário, o Kennedy Space Center, na Flórida, está organizando tours com até 30% de desconto. O turista escolhe o pacote desejado, que pode incluir a visita ao prédio de montagem de naves espaciais, áreas operacionais e até assistir ao lançamento de um foguete. Veja opções e preços em kennedyspacecenter.com.

Em Santos, jazz de graça até domingo

Hermeto Pascoal, Yamandu Costa (foto) e a Jazz Big Band são alguns dos confirmados para o 1.º Santos Jazz Festival, que começa quinta-feira e vai até domingo. O evento, todo gratuito, vai tomar as ruas do centro histórico, teatros Coliseu, Guarani e a Bolsa do Café. Site: santosjazzfestival.com.br.

Inverno cheio de atrações em Cunha

Como de costume, a abertura de um forno de cerâmica vai inaugurar o 19.º Festival de Inverno de Cunha (SP), em 7 de julho - este ano, é a vez do Forno Atelier Suenaga e Jardineiro. Até dia 31, visitantes vão contar com agenda de shows, apresentações culturais e culinária típica nos restaurantes da cidade. Mais: cunha.sp.gov.br.