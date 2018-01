B Terminal

Caiu na rede,

Debater literatura com os autores José Eduardo Agualusa, Paulo Lins e Lourenço Mutarelli, o cientista Miguel Nicolelis, os ex-jogadores de futebol Pepe e Coutinho, entre outros nomes, em troca de um livro usado. De 23 a 26 de agosto, é com tal proposta que a Tarrafa Literária (tarrafaliteraria.com.br) vai ocupar o restaurado Teatro Guarany, em Santos, com sua 4.ª edição. São 12 mesas de conversas, show do cantor Lobão na abertura e contação de histórias para crianças. A tarrafa do nome do evento, para quem tem curiosidade, é uma rede de pesca caiçara. Para combinar com o endereço do festival.

SUÍÇA

Niemeyer celebrado nos Alpes

Os Alpes suíços vão ganhar um sotaque brasileiro no fim do mês com o St. Moritz Art Masters, festival que exibirá mais de 200 obras de 70 artistas, com 15 países representados. De 24 de agosto a 2 de setembro, o Brasil é destaque da edição, que homenageia o arquiteto Oscar Niemeyer - com exibição de rascunhos - além de obras de oito artistas brasileiros contemporâneos. Entre os nomes que representam o País estão Vik Muniz, Adriana Varejão e Carlito Carvalhosa. A mostra é gratuita, mas há visitas pagas guiadas pelos próprios artistas. Mais:

stmoritzartmasters.com.

ARGENTINA

Para ver e

aprender tango

Não tem mais desculpa: se não sabe dançar tango, você vai poder aprender nas aulas do Festival de Tango de Buenos Aires, que começa hoje e vai até o dia 28. E vai ver, ainda, os melhores dançarinos do gênero em ação nos palcos mais elegantes da cidade - sí, senõr, o Teatro Colón está na lista. Os ingressos são distribuídos gratuitamente a partir de hoje em facebook.com/FestivalesGCBA. É para nunca mais ficar no cantinho da milonga.

RIO DE JANEIRO

Homem Aranha no quarto e na tela

Até dezembro, fãs do Homem Aranha podem fazer uma imersão no mundo do herói no hotel Sheraton Rio (sheraton-rio.com). Em parceria com a Sony Pictures, uma suíte foi toda redecorada com detalhes dos filmes. O pacote de uma noite com café e dois ingressos para assistir ao filme sai por R$ 689.

BRASIL

Música em igrejas barrocas

A cidade mineira de Ouro Preto é a próxima a receber os concertos de música clássica da Mimo, mostra que promove espetáculos gratuitos em igrejas históricas e fará, este ano, sua 9.ª edição. Entre 30 de agosto e 2 de setembro, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, que tem mais de 300 anos, e outros endereços recebem artistas como o pianista cubano Chucho Valdés (foto) e o baixista camaronês Richard Bona.

O bandolinista Hamilton de Holanda e o percussionista Marcos Suzano também participam do evento, que continua entre 3 e 9 de setembro em Olinda, Recife e João Pessoa, simultaneamente. Mais: mimo.art.br.