B Terminal

Cancún ganha voo direto de São Paulo

O primeiro voo direto entre São Paulo e Cancún, um dos destinos no Caribe mais visitados por brasileiros, acaba de ser lançado pela Aeromexico (aeromexico.com). São duas frequência semanais em cada sentido - ida aos sábados e domingos e volta às sextas-feiras e sábados. O voo direto dura cerca de 12 horas, com escala técnica em Lima - os passageiros não saem da aeronave. A Aeroméxico tem ainda opções de voos com conexão na Cidade do México, com duração de até 16 horas.

NOVA YORK

Broadway

em dose dupla

De 4 a 16 de setembro, a Broadway Week concederá o segundo ingresso gratuitamente na compra da entrada para 19 musicais. O Rei Leão, O Fantasma da Ópera e o recém-estreado Evita estão entre os shows participantes. Ingressos no site nycgo.com/broadwayweek.

ORLANDO

Drible o fast-food dos parques

Em setembro, uma refeição completa em bons restaurantes de Orlando vai custar US$ 30 (R$ 61). O Mês Mágico da Gastronomia (orlandomagicaldining.com), de 1.º a 30, terá participação de 70 estabelecimentos - a lista tem Prickly Pear, Venetian Room e até a churrascaria brasileira Fogo de Chão. Pode pensar em outra desculpa para passar os dias a cachorro-quente e pizza dos parques.

LAS VEGAS 1

Guns em cartaz

no Hard Rock

A banda Guns N'Roses fará 12 apresentações no Hard Rock Hotel, em Las Vegas. Os shows ocorrem entre 31 de outubro e 24 de novembro - se as recorrentes crises temperamentais do vocalista Axl Rose (foto) não alterarem a programação, é claro. Ingressos no ticketmaster.com, desde US$ 45 (R$ 91).

LAS VEGAS 2

Medalhistas de ouro mostram acrobacias

Depois de faturar a medalha de ouro, a equipe de ginástica olímpica dos Estados Unidos agora se dedicará a brilhar em ginásios por todo o país, entre 8 de setembro e 18 de novembro. Em Vegas, as acrobacias serão em 20 de setembro. Ingressos desde US$ 30 (R$ 61). Mais: usagym.org.

CABO CANAVERAL

No percurso dos astronautas

O visitante segue a rota usada pelos astronautas e chega bem perto - perto, aqui, significa cerca de 400 metros, a menor distância já permitida para um turista - da Plataforma de Lançamento 39-A, de onde partiram as seis missões Apollo que pousaram na Lua. Trata-se do Up-Close Tour, recém-lançado pelo Kennedy Space Center, estação da Nasa no Cabo Canaveral, na Flórida, para comemorar os 50 anos do centro. O último lançamento do programa de ônibus espaciais, do Atlantis, em julho do ano passado, também foi feito a partir da plataforma. O tour custa US$ 25, além dos US$ 45 do ingresso geral. Mais: kennedyspacecenter.com.