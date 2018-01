B Terminal

Viaje sobre trilhos com desconto

Até 30 de novembro, viajar de trem pelos destinos suíços ficará mais em conta. A Rail Europe (raileurope.com.br) lançou a Promo Swiss Pass 2 por 1, onde passageiro e acompanhante ganham 50% de desconto na compra dos tíquetes - crianças e adolescentes de até 16 anos na companhia dos pais ainda viajam de graça. Os bilhetes, que podem ter validade de 4 a 30 dias, garantem transporte para mais de 40 cidades e entrada em museus, para cerca de 400 mostras pelo país.

ESTADOS UNIDOS

Acervo de néons

em Las Vegas

A cidade das luzes, cores e brilhos está prestes a inaugurar um museu que é a sua cara: em 27 de outubro, depois de 15 anos em planejamento, o Neon Museum de Las Vegas vai enfim abrir as portas ao público. O acervo, que ficará exposto ao ar livre na área chamada de Boneyard Neon, terá mais de 150 placas e letreiros que fizeram parte da história da cidade - entre eles, os letreiros dos hotéis Flamingo, Stardust e Moulin Rouge. O ingresso vai custar US$ 18. Site: neonmuseum.org.

REPÚBLICA CHECA

Quinze noites de jazz em Praga

No mês de outubro, a cena musical de Praga abre espaço especial para os grupos de jazz. Durante 15 noites, do dia 13 ao 27, a capital da República Checa vai sediar seu Festival Internacional de Jazz (jazzfestivalpraha.cz), com concertos realizados no clube Reduta, o mais famoso do destino. Grupos e orquestras convidados seguem a mesma proposta: mesclar o jazz com outros estilos, como música clássica, gospel e regional.

FRANÇA 2

Menu de graça para

o acompanhante

Começa segunda-feira a terceira edição do Tous au Restaurant, uma iniciativa gastronômica e econômica do estrelado chef Alain Ducasse. Sobre a premissa de "seu convidado é nosso convidado", os mais de mil estabelecimentos participantes em toda a França capricham no cardápio e permitem que só um pague pela comida - o acompanhante saboreia o menu composto por entrada, prato principal e sobremesa de graça. No site tousaurestaurant.com, você confere a lista dos estabelecimentos.

ESPANHA

Festa para celebrar

o mês da vindima

A cada ano, o município de Jerez de la Frontera - terra do vinho de mesmo nome - e que faz parte da província de Cádiz, no sul da Espanha, recebe setembro, o tradicional mês da vindima, com muita festa. As celebrações deste ano começam hoje e vão até dia 16, sempre exaltando os três símbolos locais: cavalos, vinho e flamenco. A programação (quase toda gratuita; veja no turismojerez.com) conta com teatro de rua, danças populares, desfiles, cavalgadas e um mercado onde se pode degustar os produtos típicos da Andaluzia.

FRANÇA 1

A moda em primeiro plano

Famoso por clicar modelos em cenários externos, cheios de movimento e espontaneidade, o fotógrafo inglês Norman Parkinson é reconhecido por revolucionar a fotografia de moda. Cerca de 20 imagens imortalizadas por suas lentes - que trabalharam para revistas como Vogue e Harper's Bazzar - compõem a mostra Viaje com Estilo na La Vallée Village (lavalleevillage.com), espaço do Chic Outlet Shopping, a 35 minutos de Paris. Além de Jerry Hall (foto), Parkinson fotografou Audrey Hepburn, Ava Gardner e Elizabeth Taylor. Grátis, até 6 de janeiro de 2013. Mais imagens no blog do Viagem: blogs.estadao.com.br/viagem.