B Terminal

Outlets chiques

em promoção

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os sete endereços no Reino Unido da rede de outlets de luxo McArthurGlen (mcarthurglen.com) darão descontos de até 60% sobre os preços das etiquetas durante o mês de setembro. A coleção de grifes, que chega a 250, é estrelada: Armani, Valentino, Michael Kors, Prada... A unidade Ashford fica a 1 hora de Londres.

MILÃO

Em busca das

cobiçadas trufas

Começa em outubro (e vai até novembro) a temporada de colheita de trufas no Piemonte, na Itália. Para quem quer se aventurar na busca pela iguaria, o Hotel Principe di Savoia (dorchestercollection.com), em Milão, criou pacote que inclui diária para duas pessoas, café, cinco horas de procura pela iguaria em Alba e Roddi, com cães, e almoço. Desde 550.

NOVA YORK 1

O retorno

da 'lady'

Já tem data para reabertura ao público o monumento símbolo dos Estados Unidos. Um ano após ser fechada para melhorias na segurança interna, a Estátua da Liberdade volta a receber visitantes em seu interior no dia 28 de outubro, data de seu 126.º aniversário - o valor do ingresso ainda não foi divulgado. Travessia em ferry e visita à ilha onde fica a estátua custam US$ 17: nps.gov/stli.

NOVA YORK 2

Chaplin estreia

na Broadway

O chapéu-coco mais famoso do cinema acaba de ganhar lugar na Broadway. O musical Chaplin narra vida e obra do genial criador de Carlitos, desde a origem londrina até o estrelato em Hollywood. No Barrymore Theatre, desde US$ 66,50 (broadwaycollection.com).

EMIRADOS ÁRABES

Mordomias e

Fórmula 1 no deserto

Além de 7 noites de hospedagem e passeios básicos como city tour e safári no deserto, o pacote para Dubai da AMK (amkviagens.com.br) inclui ingressos para os três dias da Fórmula 1 no circuito de Abu Dabi, a 120 quilômetros de distância. Desde US$ 2.365 por pessoa, sem aéreo.

ONLINE

Gol vende passagem via PayPal

A companhia aérea brasileira Gol (voegol.com.br) começou a aceitar pagamento via PayPal na compra de passagens pela internet. O débito poderá ser parcelado em até 12 vezes. Para usar a opção, é preciso ter uma conta no site PayPal.com -

ou criar na hora, com o número do cartão de crédito em mãos).