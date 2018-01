B Terminal

Em Londres, teto do O2 abre à visitação

O domo gigante que cobre a casa de espetáculos O2, em Londres, está agora aberto aos turistas. Em 90 minutos, o visitante caminha por 190 metros até uma plataforma no alto da cobertura, que

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

permite uma vista em 360 graus da capital. Custa 22 libras (R$ 72). Mais: theo2.co.uk.

BRASIL

Museu da TAM traz avião da 2ª Guerra

Usado pelas forças armadas alemãs durante a 2.ª Guerra Mundial, o monomotor conhecido como Stieglitz faz agora parte do acervo do Museu TAM, em São Carlos, a 255 quilômetros de São Paulo. O modelo, de 1943 e construído na Argentina, foi restaurado. O museu tem agora 82 aeronaves expostas (museutam.com.br; R$ 25).

ITÁLIA

Roma ganha

exclusiva de Vermeer

Emprestadas de vários museus pelo mundo, obras do pintor holandês Johannes Vermeer compõem a mostra O Século de Ouro da Arte Holandesa, recém-aberta na histórica Scuderie del Quirinale (scuderiequirinale.it; 12), em Roma. O objetivo da exposição, focada no século 17, é jogar luz sobre a vida e a obra do artista - de quem não se sabe muita coisa, o que inclui sua data de nascimento. A mostra fica em cartaz até 20 de janeiro.

ESPANHA

Miniaturas são

expostas no Prado

Uma pequena - literalmente - e desconhecida parte do acervo do Museu do Prado (museodelprado.es; 12) ficará exposta de 11 de outubro a 27 de janeiro. São 36 miniaturas e três retratinhos que fazem parte da coleção do museu - e, em sua origem, tinham a função nobre de servir de presente do rei a visitantes estrangeiros.

ARGENTINA

DJs festejados

animam Buenos Aires

Não vai faltar DJ badalado na versão argentina do maior festival de música eletrônica do mundo. Que o digam David Guetta e Paul Van Dyk, principais iscas de público desta 12.ª edição. Natural de Liverpool, na Inglaterra, a festa está marcada para 10 de novembro, no autódromo de Buenos Aires. Ingressos desde R$ 220, no site creamfieldsba.com.

ESTADOS UNIDOS

Michel Teló vai

cantar em Orlando

Fãs do cantor sertanejo Michel Teló poderão assistir a um show do ídolo em Orlando. Os pacotes de 10 noites são exclusivos da CVC (cvc.com.br) e custam a partir de US$ 1.388, com aéreo. A apresentação será no Hard Rock Live, no dia 31.

HOSPEDAGEM

Trip Advisor agora aluga apartamento

O TripAdvisor acaba de lançar ferramenta de busca de imóveis de temporada em português. O funcionamento é similar ao de outros gigantes no tema: a pesquisa é por cidade e data e você contata o proprietário por meio do site: tripadvisor.com.br/vacationrentals.