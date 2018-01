B Terminal

Em Bariloche, sai o esqui, entra o rafting

Com as temperaturas mais elevadas e o início do degelo dos glaciares, o mês de novembro inaugura a temporada de rafting na região de Bariloche. Especialmente no Parque Nacional Nahuel Huapi, as águas cristalinas do Rio Manso formam corredeiras com bons pontos para a prática da atividade. Há percursos para todas as idades. Mais: barilochepatagonia.info.

ARGENTINA 2

Para curtir jazz

na terra do tango

De 21 a 26 de novembro, Buenos Aires deixa de lado o tango para dar atenção especial ao jazz. Especial e ampla, pois, além dos shows, o Festival de Jazz promovido pela capital tem extensa programação com mostras fotográficas, ciclo de cinema e workshops sobre aspectos do ritmo musical. Mais: buenosairesjazz.gob.ar.

CRUZEIROS

Na web, o resgate do Costa Concordia

Naufragado na ilha italiana de Giglio em janeiro, o navio Costa Concordia está em processo de remoção. E você pode acompanhar o passo a passo da tarefa no site theparbucklingproject.com, lançado na semana passada pela empresa de cruzeiros. Há informações gerais do plano de remoção (considerado um dos mais difíceis já feitos), detalhes técnicos, vídeos, fotos, animações em 3D, além de notícias atualizadas sobre a etapa em andamento.

TREM

Bilhete dá desconto em tours e compras

Em vez de desconto na tarifa, o bilhete de trem comprado no site da Rail Europe com destino inicial ou final em Londres ou Paris dará direito ao Coupon Book. A cartela oferece benefícios em estabelecimentos e city tours nas duas capitais. A novidade inclui descontos em compras nas Galerias Lafayette e em espetáculo no Moulin Rouge, na capital francesa, e nas lojas Westfield London, além de passeio de ônibus panorâmicos na capital inglesa. Site: raileurope.com.br.

FRANÇA

Exposição da Chanel chega a Paris

Depois de passar por Nova York e Londres, entre outras cidades, a exposição Little Black Jacket da Chanel (foto) chegou sábado a Paris. São 112 fotos que trazem as celebridades preferidas do estilista Karl Lagerfeld usando o icônico casaquinho tweed preto da maison. Vanessa Paradis, Charlotte Gainsbourg, Uma Thurman e Kanye West estão nos retratos. Instalada no museu Grand Palais, tem curta temporada: até 25 de novembro (thelittleblackjacket.chanel.com).

SUSTENTABILIDADE

Cruzeiro ecológico para jovens viajantes O programa Embaixadores do Meio Ambiente, parceria entre o navio de cruzeiros Gauguin e o oceanógrafo francês Jean-Michel Costeau (filho do ambientalista Jean-Jaques Costeau), está com datas marcadas para as próximas saídas. Com o objetivo de promover viagens com conceitos sustentáveis e que promovam uma imersão ecológica ao público jovem, os pacotes contemplam destinos da Polinésia Francesa e custam a partir de US$ 3.247, por sete noites. Mais: cruzeirosmaritimos.com.br.

ALEMANHA

Universo canino em fotografias

Com nome inspirado na Documenta, a mais célebre feira de arte contemporânea da Alemanha, a galeria de arte Bestregarts, de Frankfurt, inaugurou na semana passada sua DOGumenta. Não é difícil adivinhar que se trata de uma mostra fotográfica onde os musos e musas são do universo canino. Clicadas em diferentes situações por 14 fotógrafos internacionais, as imagens seguem em exibição até 21 de dezembro. Ah, sim: visitantes de quatro patas são bem-vindos, na companhia de seus donos, como mostrou a princesa alemã Maja von Holenzollern, madrinha da exposição, logo na abertura do evento (foto). Mais: bestregarts.com.