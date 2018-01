B Terminal

Mergulho no

artesanato

Está com viagem marcada para a capital argentina? Entre hoje e domingo, a Feira Internacional de Artesanato de Buenos Aires reúne mais de 500 artesãos da Argentina e de países sul-americanos. Realizada no prédio da La Rural, o evento é uma oportunidade para comprar itens autênticos por preços abaixo do mercado. Também será possível observar os artesãos trabalhando com diversos materiais, como madeira, lã, cerâmica, joias... Mais: artesaniasbue.com.ar.

ESTADOS UNIDOS

Orlando com show de Justin Bieber

Passar as férias nos parques de Orlando já seria a realização de um sonho para boa parte das adolescentes brasileiras. Imagine então em um roteiro que inclui assistir ao show do astro teen Justin Bieber (foto) - detalhe: chegando ao local de limusine? O pacote do Grupo Transmar, com saída em 15 de janeiro, é completo: inclui passagem aérea, 11 noites de hospedagem com café, ingresso para oito parques de diversão, guia em português e, para alívio dos pais, controle do grupo com pulseira digital GPS. E, para a alegria das fãs, um kit exclusivo do cantor canadense - com direito a ingresso para o show de 25 de janeiro. Para aqueles que vão sem os pais, o pacote em quarto quádruplo custa US$ 3.999 por pessoa. Mais: www.transmar.com.br.

MERCADO

Ônibus promove

Brasil na Copa

Dois ônibus vão percorrer 28 cidades da América do Sul para promover as 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 entre março e agosto do ano que vem. A ideia é exibir os atrativos turísticos de cada uma delas e de outros 65 destinos turísticos no Brasil. Os ônibus terão minicinemas e TVs sensíveis ao toque para que os visitantes possam interagir com o material. Mais: promo.tur.br.

SÃO PAULO

Ilha Anchieta

ganha nova trilha

Em caráter experimental, o Parque Estadual da Ilha Anchieta, próximo a Ubatuba, no litoral norte, inaugura nesta temporada a Trilha da Restinga. Pelo caminho, de apenas 500 metros de extensão e nível fácil, é possível identificar a transição entre a vegetação de restinga e a Mata Atlântica. A trilha sai da Praia de Palmas e leva cerca de 1h30 para ser percorrida. Com 828 hectares, o parque tem muitas outras opções de trilhas e praias para serem exploradas, além de um antigo presídio. Mais: (12) 3832- 9059. Ingresso a R$ 12.

REINO UNIDO

Nos passos de James Bond

O espião mais famoso do mundo está de volta à Inglaterra. E não estamos falando do último filme de James Bond, 007 - Operação Skyfall (em cartaz nos cinemas), mas de um roteiro no qual você pode seguir os passos do personagem, que acaba de completar 50 anos. O Mochilão Londres como James Bond, da CI, inclui cinco noites na capital inglesa e tem saídas diárias.

No programa, o viajante pode conhecer as locações dos filmes da série (Operação Skyfall é o 23.º) e as casas de alguns dos astros que interpretaram o agente secreto ao longo dos anos: Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan e do criador da série, Ian Fleming. Segundo a CI, o viajante fará um passeio pelo Rio Tâmisa a bordo do mais rápido barco rígido inflável de Londres e será levado à sede do quartel-general do serviço secreto MI6.

Os pacotes custam a partir de 649 por pessoa, em quarto duplo, e incluem transfer de chegada e saída, hospedagem com café da manhã, dois passeios, seguro viagem e trecho de trem Eurostar. Mais informações no site: ci.com.br.