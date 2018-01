B Terminal

Dia de aprender

na Mata Atlântica

Aprender a cuidar do meio ambiente pode ser um programão de férias. A ideia é da ONG SOS Mata Atlântica, que abriu inscrições para o projeto Férias na Mata Atlântica, marcado para 19 de janeiro, das 10 às 17 horas. Em passeios por trilha, brincadeiras e jogos, pais e crianças de 5 a 12 anos conhecerão o Centro de Experimentos Florestais da entidade, em Itu, a 100 quilômetros da capital paulista. Tudo gratuito. Inscrições: feriasnamata@sosma.org.br.

CAMPOS DO JORDÃO

Para (re)descobrir

de bicicleta

Sem frio nem casacos pesados na paisagem, o comecinho de verão em Campos do Jordão ganhou uma opção a mais de passeio. Até 6 de janeiro, 50 bicicletas estão disponíveis para empréstimo gratuito em um bicicletário na Praça do Capivari, a principal. Perfeito para admirar a Serra da Mantiqueira e curtir a brisa fresca do clima ameno local.

ESTADOS UNIDOS 1

De Spielberg,

'Lincoln' inspira tour

Nunca antes na história do cinema filmes e turismo estiveram tão ligados. Agora, é a vez do Estado americano da Virgínia lançar um roteiro pelos cenários que serviram de set às filmagens de Lincoln, longa de Steven Spielberg sobre a vida do ex-presidente dos Estados Unidos que acaba de receber sete indicações ao Globo de Ouro e estreia no Brasil em 25 de janeiro. O tour, autoguiado (o mapa está em virginia.org/lincoln), inclui restaurantes, lojas e monumentos nas cidades de Richmond e Petersburg. Os empreendimentos participantes ganharam o selo Lincoln Was Here (Lincoln Esteve Aqui).

ESTADOS UNIDOS 2

Parques reduzem dias grátis em 2013

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos anunciou para o ano que vem a redução do número de dias com entrada gratuita nos parques que administra - como o Grand Canyon. Serão 11 datas livres de cobrança de ingresso ao longo de 2013, ante 17 este ano. A justificativa é a perda de receita: o órgão afirma que deixou de arrecadar entre US$ 700 mil e US$ 1 milhão por dia gratuito. A lista de dias livres está em nps.gov/findapark/feefreeparks.htm.

LONDRES

Cirque du Soleil na Harrods

As músicas e acrobacias do Cirque du Soleil abrirão, no dia 26 de dezembro, a tradicional liquidação de inverno da Harrods (harrods.com), que comemora sua 25.ª edição. A performance gratuita, às 10 horas, será uma versão reduzida do espetáculo Kooza, que estreia no londrino Royal Albert Hall em 5 de janeiro. As promoções seguem até 20 de janeiro.