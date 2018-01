B Terminal

Lufthansa e Iberia com mais mimos

Babás no embarque e no desembarque acabam de entrar em ação para mimar passageiros - da primeira classe, é claro - da Lufthansa nos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e do Galeão, no Rio. O assistente pessoal cuidará do check-in, da carona vip até o avião e até daquele presente ou revista de última hora. Na Iberia, a classe executiva será turbinada com poltronas que viram cama e a econômica, com entretenimento de bordo individual. As novidades começam a aportar em maio nos aviões da empresa no Brasil.

AÉREO 2

Museu da TAM

lembra Panair

A Panair, uma das pioneiras em transporte aéreo no Brasil, será tema de exposição no Museu da TAM (museutam.com.br), em São Carlos, a 230 quilômetros de São Paulo. Uniformes da tripulação e um exemplar do avião Constellation lembrarão a empresa que encerrou atividades em 1965, por ordem do governo militar.

LAS VEGAS

Cirque du Soleil

inaugura balada

Só podia ser em Las Vegas a primeira balada do Cirque du Soleil no mundo. A Light abre as portas em março dentro do Hotel Mandalay Bay. O espaço, de 3.530 metros quadrados, terá luzes de última geração, DJs mundialmente famosos e, claro, espetáculos e performances de integrantes da trupe. A promessa é surpreender os visitantes com efeitos especiais e projeções de vídeo. Mais em cirquedusoleil.com.

LITERATURA

Pela Amazônia

com escritores

Sem trocadilhos, uma viagem literária pela Amazônia está programada para ocorrer de 29 de abril a 3 de maio. O projeto, da paulistana Livraria da Vila, levará Alejandro Zambra, Zuenir Ventura e Frei Betto para debater livros e ideias a bordo do Iberostar Grand Amazon. Pacotes custam desde R$ 3.985 por pessoa, sem aéreo (auroraeco.com.br). O navio parte de Manaus e segue pelo Rio Negro.

BAL HARBOUR

Compras de luxo sem sair da suíte

É para passar o cartão de crédito sem sair do quarto. No Hotel St. Regis, em Bal Harbor, na Flórida, ao chegar à suíte (desde US$ 809; stregisbalharbour.com) o hóspede encontra o closet abastecido com roupas e sapatos das coleções mais atuais de grifes badaladas, colocados ali pela loja Neiman Marcus. Basta escolher - e pagar, claro.

PARIS

Notre Dame ganha novos sinos

Como parte das comemorações por conta de seus 850 anos, completados dia 2, a Catedral de Notre Dame recebeu na semana passada nove sinos de bronze novos. As peças foram construídas nas mesmas medidas das anteriores que, no século 18, foram derretidas e transformadas em bolas de canhão durante a Revolução Francesa. Os sinos ganharam nomes como Anne-Geneviève, Denis e Marcel, em homenagem a figuras políticas locais. Fabricadas na Normandia e orçadas em 2 milhões, as peças ficam em exibição até 25 de fevereiro antes de serem instaladas nas torres.