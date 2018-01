B Terminal

Visita virtual a

destinos clássicos

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com câmeras recém-instaladas em pontos estratégicos do país, a Jordânia convida os viajantes a visitá-la virtualmente. Fruto da parceria entre o Jordan Tourism Board e a empresa EarthCam, a ideia pretende chamar atenção para os pontos turísticos locais. Dá para conferir a ancestral cidade de Petra, esculpida nas rochas há mais de 2 mil anos, percorrer os tesouros de Amã, além de espiar o Mar Morto, considerado o maior spa natural da Terra. Site: visitjordan.com/earthcam.

ARGENTINA

Maratona pelas

vinícolas de Mendoza

O cenário de parreirais tão conhecido de Mendoza vai servir de rota para a Meia Maratona pelos Caminhos do Vinho, no sábado. Participantes podem eleger entre o trajeto mais curto, de 10 quilômetros, ou o de 21 quilômetros, ambos com paisagem incrível. A prova será das 9 às 13 horas - depois, basta escolher onde relaxar com uma boa taça de vinho. Inscrições no maratoncaminosdelvino.com.

APLICATIVO

Tradutor gastronômico na palma da mão

Viu no cardápio e ficou na dúvida se cod é peixe ou carne? Não sabe se a "terrine de foie gras" vai agradar o paladar? Sua vida de turista gastronômico pode ficar mais fácil com o aplicativo foodtranslator que, como o nome indica, traduz termos da culinária em seis idiomas: português, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês. Para iPhone (US$ 0,99 na AppStore), foi criado pela chef Adelaide Engler e conta com verbetes de cozinha e termos do mundo dos vinhos.

AUSTRÁLIA

Passeio de um dia

a bordo do Cafe Bus

Turistas em Melbourne têm nova opção de bate-volta pelos arredores da cidade. A bordo do Cafe Bus (foto) - ônibus adaptado para tours gastronômicos, com mais espaço e mesinhas - , pode conhecer as vinícolas de Yara Valley e as praias de Mornington Peninsula. Cada passeio custa 75 dólares australianos (R$ 152) e inclui piquenique, degustação de vinhos e queijos. Mais: yarravalleywinerytoursmelbourne.com.au.

MERCADO

Roteiros no mundo com assinatura Disney

Participar de um jogo interativo em pleno Museu do Louvre; além de percorrer os vinhedos da Toscana, aprender a fazer uma legítima pasta. Estes são alguns exemplos das experiências que a TAM Viagens, junto com a Disney Destination, passa a oferecer ao viajante. Chamado de Adventures by Disney, a novidade traz uma série de itinerários (Galápagos, Peru, Alemanha, França, Itália, entre outros) com passeios que estão mais para experiências do que para city tours. Informações: tamviagens.com.br.

CANADÁ

Esculturas de gelo

no Icefest de Toronto

Gnomos, fadas e animais, todos talhados no gelo, vão tomar conta das ruas do bairro de Bloor Yorkville, em Toronto, neste fim de semana. Com o tema Maravilhoso e Místico, artistas locais vão mostrar sua criatividade ao esculpir suas obras in loco, em pontos específicos, durante o anual Icefest. Além das esculturas, haverá atividades culturais e infantis. Mais: bloor-yorkville.com.

RÚSSIA

Erotismo com status de relíquia

Na semana passada, São Petersburgo inaugurou um museu com acervo para lá de curioso: peças e artefatos eróticos que, com até 2 mil anos de existência, ganham status indiscutível de relíquias. Segundo os organizadores do MuzEros (ou Museu Erótico), há ali objetos vindos dos mais variados lugares do mundo. Destaque para os esqueletos em posições sexuais, manequins com feições diversas, bonecas e bonecos infláveis, além da enorme coleção de roupas e apetrechos. O museu fica na Ligovskij prospekt, 43.