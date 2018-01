Badalação dia e noite em Florianópolis Sol, praias lindas, vida noturna intensa. Para turbinar ainda mais esse cardápio para visitantes ávidos por badalação, Florianópolis promove uma das festas de réveillon mais animadas do País – na virada passada, atraiu 300 mil pessoas –, além de festivais e campeonatos de surfe no verão. Mesmo antes de a estação chegar, o clima já está fervendo. De amanhã até domingo, o Folianópolis, carnaval fora de época, agita a ilha com artistas como Ivete Sangalo e Timbalada.